“Ni una sola nota calmada”, nuevo álbum de La Banda de Arturex

La Banda de Arturex lanzó “Ni una sola nota calmada”, cuarto álbum de la agrupación artística, que contiene once temas que fusionan jazz quebrado, punk, funk, rock visceral, elementos de R&B, orquestas de cámara y pop.

Conformada por Arturo Estigarribia en voz y guitarras, Edgar Chamorro en la Batería y Didier Parra en bajo y teclados, La Banda de Arturex se ha consolidado como una de las propuestas más originales del rock alternativo paraguayo, tras una década de trayectoria construyendo una sólida identidad, según destacan

Este cuarto trabajo discográfico reúne obras instrumentales originales, de autoría propia y letras de Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, así como de Dayana Urunaga, Jacobo Rauskin y Arturo Estigarribia.

Resaltan que estas colaboraciones aportan un valor a una lírica profunda, con textos que abordan temáticas sociales, existenciales y políticas desde una perspectiva poética y comprometida, al fiel estilo de La Banda de Arturex.

Producción independiente

Grabado de forma independiente y producido por el propio trío —Arturo Estigarribia, Edgar Chamorro y Didier Parra, el álbum fue concebido como una declaración artística en tiempos convulsos: “el arte como resistencia, emoción pura y testimonio de nuestra memoria histórica”.

El primer adelanto, “El novio de Dios”, ya disponible en plataformas digitales, marcó el tono desafiante y emotivo de esta nueva etapa.

El álbum completo fue publicado el 1 de diciembre y puede escucharse en Spotify, YouTube Music, Apple Music y demás servicios de streaming, acompañado de materiales audiovisuales disponibles en las redes oficiales de la banda.

El disco también contará con una edición física en formato vinilo.