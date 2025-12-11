La música de Estuario Dúo se abre camino hacia Brasil con un concierto a cielo abierto

El talento emergente de Estuario Dúo ha despertado una movilización comunitaria en el Barrio Mariscal López, donde vecinos y el espacio cultural Aula Jere han organizado un concierto solidario con el fin de apoyar el crecimiento artístico de sus jóvenes integrantes.

El evento se celebrará este domingo 14 de diciembre, desde las 20:00, en la calle Presbítero Marcelino Noutz, entre Luis de Granada y Sargento Gauto, que será temporalmente cerrada y convertida en un escenario a cielo abierto.

El dúo, conformado por la guitarrista Olivia Almudena, estudiante del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), y el violinista Esteban Giménez, alumno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), fue seleccionado recientemente para participar en el Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC), considerado una de las plataformas formativas más importantes de la música erudita en América Latina.

Su presencia en este encuentro representa una oportunidad altamente significativa para su formación técnica, su proyección internacional y la visibilidad de la música joven paraguaya en escenarios regionales.

La propuesta solidaria busca acompañar este logro artístico facilitando la cobertura de gastos de traslado y estadía. Para ambos es una oportunidad que puede marcar su futuro como músicos.

Durante la velada, además de la presentación de Estuario Dúo, el público podrá disfrutar de la participación de la banda La Tocatta y de otros artistas invitados que se suman al espíritu colaborativo de la jornada. Los organizadores subrayan que se trata de una actividad abierta, pensada para celebrarse en un ambiente familiar, barrial y cercano, en el que la música se convierte en un punto de encuentro.

Las entradas pueden adquirirse a través del perfil de Instagram del dúo (@estuarioduo). Tienen un costo de Gs. 30.000 en preventa y Gs. 40.000 en puerta. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a apoyar la participación del conjunto en el FEMUSC.

Con esta iniciativa, el barrio demuestra su compromiso con el desarrollo cultural y con los nuevos talentos que comienzan a abrirse paso en la escena musical del país, demostrando que la colaboración ciudadana puede convertirse en un motor decisivo para el crecimiento artístico.