Música
20 de diciembre de 2025 - 19:51

Orfeón del Isnamu en el “Concerto di Natale”

Órgano de la Catedral Metropolitana de Asunción. Foto de archivo. Imagen dee referencia.
Órgano de la Catedral Metropolitana de Asunción. Foto de archivo. Imagen dee referencia.

Este domingo se realiza el “Concerto di Natale”, que será interpretado por el Orfeón del Instituto Superior Nacional de Música (Isnamu) en la Catedral Metropolitana de Asunción, una oportunidad para disfrutar de la música coral y de la ejecución del órgano de la catedral.

Por Pedro Da Ré

Mañana a las 19:00 vuelve el tradicional “Concerto di Natale”, organizado por la Embajada de Italia en Paraguay, la Catedral Metropolitana de Asunción, el Comité Paraguay y el Isnamu.

Participarán de la interpretación de las obras el Orfeón del Isnamu, bajo la dirección de Benito Román, con más de 250 voces en escena y solistas invitados.

También Contará con la participación del organista de la Catedral metropolitana de Asunción, Miguel Santracruz.

La dirección artística y coordinación general del concierto estará a cargo del Maestro Stefano Pavetti Serratti.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Ni una sola nota calmada”, nuevo álbum de La Banda de Arturex

Invitación al Concerto di Natale en la Catedra Metropolitana de Asunción.
Invitación al Concerto di Natale en la Catedra Metropolitana de Asunción.

Repertorio del recital

Se podrá deleitar de un exquisito repertorio tradicional navideño italiano y paraguayo, además de partes seleccionadas de las más famosas óperas italianas.

El ingreso consiste en un aporte voluntario para el mantenimiento del órgano de la Catedral.