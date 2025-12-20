Orfeón del Isnamu en el “Concerto di Natale”

Mañana a las 19:00 vuelve el tradicional “Concerto di Natale”, organizado por la Embajada de Italia en Paraguay, la Catedral Metropolitana de Asunción, el Comité Paraguay y el Isnamu.
Participarán de la interpretación de las obras el Orfeón del Isnamu, bajo la dirección de Benito Román, con más de 250 voces en escena y solistas invitados.
También Contará con la participación del organista de la Catedral metropolitana de Asunción, Miguel Santracruz.
La dirección artística y coordinación general del concierto estará a cargo del Maestro Stefano Pavetti Serratti.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: “Ni una sola nota calmada”, nuevo álbum de La Banda de Arturex
Repertorio del recital
Se podrá deleitar de un exquisito repertorio tradicional navideño italiano y paraguayo, además de partes seleccionadas de las más famosas óperas italianas.
El ingreso consiste en un aporte voluntario para el mantenimiento del órgano de la Catedral.