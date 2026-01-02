“Fiesta Kamba” inicia homenajes a San Baltazar en Fernando de la Mora

Los tambores ya están sonando en la Loma Campamento de Fernando de la Mora para rendir homenaje a San Baltazar, el patrono de los afrodescendientes que hace dos siglos se asentaron en esta zona del país y que son conocidos como Kamba Cua.

Frente a la Capilla María Auxiliadora (Capitán Rivas y 6 de enero) este sábado 3 se llevará a cabo la Fiesta Kamba “Lázaro Vive”, a partir de las 21:00. Esta será la edición número 35 del festival, que tiene su acto central a la medianoche con la procesión de la imagen de San Baltazar.

El Ballet Kamba Cua, actualmente dirigido por Benito Medina, presentará sus danzas tradicionales como “Tuja’i”, “Kuarahy”, “Santo Sapatu”, “Guarimba Galopa”, “San Baltazar” y “Pitiki Pitiki”, con los tambores marcando el ritmo.

Más de 100 niños, jóvenes y adultos serán parte de esta celebración que sigue traspasando de generación en generación el legado de don Santiago Medina, quien rescató ritmos, danzas y tradiciones de sus ancestros.

El festival contará además con la participación de Los del Fondo, Piti Bentrón y la Nueva Onda, LR Dance y el Grupo Itakyry de Música y Danza, que llegará especialmente desde el Alto Paraná.

También estarán en escena Tania Duarte y Dos Raíces, Los Peñeros, Los Pardos Libres de Emboscada y Bohemia Urbana. La conducción del festival estará a cargo de Alcides Villasboa.

Esta edición de la Fiesta Kamba “Lázaro Vive” cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Fernando de la Mora, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y la Entidad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE Paraguay).

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada al (0982) 335-645 y tienen un costo de G. 50.000.

Por su parte, el Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Cua realizará su festival el próximo sábado 10 de enero, a partir de las 21:00, en la sede del Club 6 de Enero (6 de enero c/ Cnel. Cazal).

Este evento contará con artistas como Secuencia Dos, Los Ídolos de Piribebuy, Rodney, El requintista chaqueño, el dúo cómico Jagua ha Pirai, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, y la Retrocumbia.