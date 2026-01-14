Revelan por qué Quemil Yambay pidió ser cremado el día de su muerte

Quemil Yambay, uno de los principales exponentes de la música y la cultura paraguaya, falleció este miércoles a los 87 años tras sufrir complicaciones de salud. Su deceso generó numerosas expresiones de afecto y reconocimiento tanto del ámbito artístico como de la ciudadanía.

Ulises Yambay, músico e hijo del artista, refirió que su padre siempre se destacó como una persona que inculcaba a sus hijos los mejores valores humanos. “Siempre nos pidió que seamos las mejores personas”, indicó.

También recordó a su padre como una persona de elevada moral y distante de la política. “Él siempre marcó la diferencia con todos, era un antisistema de punta a punta”, mencionó.

El desafío de preservar su legado artístico

Ulises Yambay resaltó que, si bien al inicio de su carrera musical le resultó difícil cargar con el peso del apellido, hoy asume la responsabilidad de mantener vigente la obra de su padre.

“En lo personal, ahora mismo, si bien en mis comienzos en la música llevaba una cruz muy pesada por el apellido, tengo que continuar con el legado para que la gente lo siga recordando”, expresó.

Los últimos deseos de Quemil Yambay

El hijo del artista también reveló algunos de los deseos que su padre dejó expresados para el día de su muerte. Entre ellos, ser cremado para no ser llevado a un cementerio y contar con un altar dedicado a Santa Cecilia.

“Pidió no ir a un cementerio. ‘Animo’ákena’, nos decía y tratamos de cumplir todos sus deseos. Vamos a preparar el altar que él se merece para que él pueda estar con Santa Cecilia, bajo su mangal, en donde se inspiró muchas veces, tomando tereré”, dijo.

Ulises Yambay informó que su padre sufrió tres accidentes cerebrovasculares (ACV) en los últimos 10 años y que en los días previos a su fallecimiento soportó otros dos.

Añadió que desde hace cuatro años permanecía en cama debido a las complicaciones de salud que padecía. “A pesar de todo, estamos felices de que pueda descansar en paz y no haya sufrido. Falleció rodeado de sus familiares y allegados”, mencionó.

El cariño del pueblo

Por su parte, Chayanne Yambay, otro de sus hijos y también músico, destacó el afecto que su padre y la familia recibieron por parte de la ciudadanía.

“En ningún momento podemos sentirnos huérfanos porque el pueblo que de por sí se manifestaba y demostraba una admiración hacia todos nosotros. Siempre he valorado que detrás de ese aprecio y admiración hacia papá, nosotros cosechamos eso”, expresó.

Los restos del músico son velados este miércoles en la ciudad de Fernando de la Mora, en un domicilio ubicado sobre la calle Guarania casi Ytororó (N.º 1.851), en el Rincón de los Músicos Santa Cecilia, a partir de las 08:30.