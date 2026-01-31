Fin de semana de música en distintos puntos del país

Hoy el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino será sede de una nueva edición veraniega del Flashback Fest, festival dedicado a los clásicos que marcaron distintas generaciones.

Los portones abrirán a las 20:00 ya con la musicalización de Cacho Colmán. A las 21:00 será el turno del espacio “Fiebre de los 90″ con Rubén Rodríguez Jr. y Teo. Roupa Nova subirá a las 22:30 y The Sacados a la 1:00. La encargada de poner broche de oro será la fiesta Goldie Oldie.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Roupa Nova llega al país en el marco de una gira que recorre su extenso repertorio, caracterizado por melodías populares, arreglos vocales cuidados y una fuerte presencia en la historia musical de Brasil y Latinoamérica, especialmente a través de canciones asociadas a telenovelas.

The Sacados, por su parte, aportan al festival un repertorio ligado al pop y al dance que tuvo amplia difusión regional durante la década de 1990, con un show centrado en sus temas más conocidos.

Las entradas siguen disponibles a través de Ticketea a G. 140.000 (Generales), G. 220.000 (Césped) y G. 400.000 (Lounge).

También este sábado 31, pero en Piribebuy, Los Auténticos Decadentes se presentarán en el marco de las fiestas patronales de la ciudad. El concierto tendrá lugar en el Club 12 de Agosto y contará además con las actuaciones de Refugio de Amor, La Guardia Vieja y Qmbia Juan. Las entradas están disponibles a través de la plataforma www.redambar.com, desde G. 60.000.

Por su parte, también hoy la banda Cielo Ámbar dará inicio a su año musical con una presentación en Die Mannschaft Centro (Mcal Estigarribia 1050), acompañada por Ecos y Los Que Vinieron, desde las 22:00. Entradas anticipadas a G. 20.000. En puerta a G. 30.000.

Con seis años de trayectoria, Cielo Ámbar forma parte de la escena indie pop local y ha participado recientemente en festivales y producciones colectivas, tanto como banda invitada como en roles de gestión cultural, compartiendo escenario con artistas nacionales e internacionales.