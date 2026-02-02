Suspenden la Serenata a la Democracia por la inclemencia del tiempo

Hoy se debía realizar una conmemoración musical para recordar el 2 y 3 de febrero de 1989, un nuevo aniversario de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, tras un golpe de estado.

El evento debía realizarse en la explanada del Panteón de los Héroes desde las 19:30, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Pacita Díez Pérez.

El concierto, que debía contar con la participación de más de 50 músicos en un programa especialmente preparado para este momento emblemático en el centro histórico de Asunción, será reprogramado para una fecha a confirmar.

De esta manera, se anunciará próximamente dónde se realizará este concierto que presentaría obras del repertorio universal, obras nacionales y guaranias, y que busca consolidarse como un acto conmemorativo que promueva el encuentro ciudadano a través del arte.

