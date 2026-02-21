Sin Bandera se presenta este sábado en el SND Arena con entradas agotadas

Tras el éxito obtenido por el dúo en sus recientes presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, ahora le toca el turno a Paraguay como parte de la gira denominada “Escenas Tour”.

Lea más: El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” se prepara para celebrar sus 50 años

La organización ha establecido un cronograma que inicia con la apertura de portones a las 19:00. Las presentaciones musicales comenzarán a las 20:00 con el cantante, compositor y productor paraguayo Luigi Manzoni. Posteriormente, a las 20:45, subirá a escena el artista mexicano Noam, quien además de desempeñarse como corista del dúo principal, desarrolla su propia carrera solista. El inicio del show de Sin Bandera está marcado para las 21:15.

Respecto a la logística de acceso, se ha informado que no habrá disponibilidad de estacionamiento dentro del predio del SND Arena. Por este motivo, se recomienda a los asistentes coordinar sus traslados con antelación. Asimismo, se sugiere llegar con suficiente margen de tiempo para evitar demoras en las filas de acceso y en el tráfico.

Sobre la gira

Esta nueva gira llega tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado “Escenas”, publicado el pasado 5 de febrero. El repertorio actual de Leonel García y Noel Schajris equilibra la presentación de este nuevo material, con canciones como “¿Qué culpa tiene ella?” y “Nunca”, junto a los éxitos que consolidaron su carrera, entre los que destacan “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El tour celebra además los 25 años de trayectoria de la formación, que inició su recorrido en el año 2000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin Bandera, integrado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, cuenta con una trayectoria que incluye siete álbumes de estudio, desde su debut homónimo en 2001 hasta el reciente, pasando por títulos como “De viaje”, “Mañana”, “Pasado”, “Una última vez” y “Frecuencia”.

A lo largo de su carrera, el dúo ha obtenido dos Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Dúo o Grupo Vocal Pop y mantiene actualmente una base de más de 9 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.