Tercera Capital y Charlie Santos reversionan “Paraguaya Linda” en homenaje a la mujer paraguaya

La grabación se realizó en noviembre de 2025 en los estudios de Dinastía Producciones, en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, un espacio que ha sido testigo de importantes producciones musicales en la región. Durante varias semanas, músicos y productores se dedicaron a trabajar cuidadosamente en cada detalle de la interpretación, logrando una versión que conserva la esencia de la polca paraguaya, pero que al mismo tiempo incorpora matices contemporáneos que amplían su alcance y permiten que esta tradición musical llegue a nuevos públicos.

Hernán Ramírez, integrante del grupo Tercera Capital, destacó que uno de los momentos más emotivos del proyecto fue la participación de Charlie Santos cantando en guaraní.

”Es un gesto que no solo refleja un profundo respeto por la cultura paraguaya, sino que también simboliza el vínculo artístico y la conexión entre ambos países”, dijo. Según Ramírez, la interpretación de Santos aporta un matiz auténtico y emotivo que realza la riqueza de la obra y refuerza el mensaje de unión cultural que persigue el proyecto.

El músico explicó que la propuesta busca no solo reinterpretar una obra histórica, sino también posicionarla ante nuevas generaciones y escenarios internacionales.“Queremos demostrar que la música tradicional puede dialogar con sonidos modernos sin perder su identidad”, añadió.

Señaló que cada arreglo, instrumento e interpretación vocal fue pensado para mantener viva la tradición, al mismo tiempo que invita a la innovación y al disfrute de audiencias diversas.

El lanzamiento oficial de la canción y el video está previsto para el 24 de febrero en plataformas digitales y YouTube, coincidiendo con el Día de la Mujer Paraguaya, una fecha simbólica que refuerza el mensaje de reconocimiento y celebración que inspira toda la propuesta.

Ramírez enfatizó que esta coincidencia busca también visibilizar y honrar a las mujeres que han sido parte de la historia musical paraguaya y que continúan siendo referentes en la cultura y las artes.

Reconocer a las mujeres paraguayas

El videoclip acompaña esta intención de hacer un reconocimiento especial a las mujeres paraguayas que participaron en el Colombia Music Fest, destacando su talento y compromiso cultural, así como un homenaje a la maestra artesana Rosa Segovia, representante del emblemático Poncho Para’i de 60 Listas y, en su figura, a todas las artesanas del país.

Con esta nueva versión, “Paraguaya Linda” trasciende fronteras y vuelve a emocionar, reafirmando que la música paraguaya mantiene su vigencia y su capacidad de conectar culturas.

