Juanes, Pet Shop Boys y música urbana en un Festival de Viña que busca modernidad

Con la cubanoestadounidense Gloria Estefan como cabeza de cartel para el primer gran día de espectáculos, el festival, considerado el más importante de Latinoamérica históricamente, se celebrará durante seis días, hasta el próximo viernes 27.

La ciudad viñamarina recibirá en la Quinta Vergara, el emblemático escenario que tantos artistas han pisado a lo largo de los años, a nombres de la talla de Milo J, Juanes, Paulo Londra, Bomba Estéreo o chilenos como Pablo Chill-E y Mon Laferte.

El italiano Matteo Bocelli, los mexicanos Jesse & Joy, los argentinos Ke Personajes y el puertorriqueño Yandel, con su versión sinfónica, completan el apartado musical de invitados.

El humor, como de costumbre, es el otro gran plato estrella del tradicional festival con cinco integrantes en la parrilla que se tendrán que enfrentar al "Monstruo", el público de Viña del Mar extremadamente exigente y que supone el mayor reto en la carrera de estos humoristas, capaces de triunfar o perder gran parte de su prestigio en esta actuación.

Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Asskha Sumatra y Piare con P son los cuatro humoristas chilenos que tratarán de ganarse al público de la Quinta con sus monólogos.

El venezolano Esteban Düch será el representante internacional en la sección de humoristas ante la difícil papeleta de hacer olvidar los abucheos y silbidos que recibió el cómico venezolano George Harris.

Asskha Sumatra hace historia en el Festival Viña del Mar al ser el primer artista que se sube a la Quinta Vergara como drag queen para su show, un espectáculo donde su alter ego femenino ocupa el espacio, lo que supone una normalización del fenómeno drag que ha tenido gran auge en todo Chile.

Viña del Mar espera con gran expectación una actuación que se aleja de lo visto hasta ahora, que rompe con la tradicionalidad del festival y se une a la música urbana como nueva estrategia para modernizar el público que acude a los shows.

El certamen repartirá las anheladas gaviotas de oro y de plata a los artistas invitados y volverá a contar con los concursos internacionales y folclóricos, donde cantantes de diferentes partes del mundo interpretarán canciones para representar a su país.

En la competencia internacional, donde se premia la mejor canción inédita, Estonia, Italia, Chile, República Dominicana, México y España pugnarán por la gaviota de plata.

Respecto a la competencia folclórica, donde las canciones representan la música típica de cada país y su identidad, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España participarán para alcanzar el premio ante la difícil audiencia viñamarina.

El festival da su pistoletazo de salida con las entradas de la mayoría de noches agotadas y tras una gala inaugural celebrada el viernes por la que desfilaron destacadas figuras nacionales e internacionales.