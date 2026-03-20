“Narciso” ya tiene fecha de estreno confirmada en Paraguay, tras premiado debut en Berlín

“Narciso” se prepara para llegar a los cines de Paraguay el próximo 9 de abril, tras haber celebrado su estreno mundial en la sección Panorama de la Berlinale, en Alemania. La película, ganadora del premio Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) presentará una historia ambientada a finales de la década de 1950.

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“Es una alegría enorme estar hoy aquí finalmente para anunciar el aterrizaje de la película ‘Narciso’ en Paraguay. Podemos decir que fue un camino largo, complejo y hermoso al mismo tiempo”, expresó el productor Sebastián Peña Escobar, en el marco del brindis de lanzamiento de la película.

Agregó que “producir cine en Paraguay requiere una paciencia casi artesanal” y destacó que este proyecto se llevó adelante en coproducción con Alemania, Francia, España, Portugal, Brasil, Holanda y Uruguay.

“Esta película fue un verdadero rompecabezas, nos tomó seis años armarla, involucrando a siete países, más de veinte fondos y cinco monedas diferentes”, acotó.

En este sentido, Peña Escobar destacó además las alianzas estratégicas con diversas empresas, así como la producción asociada de Belén Vierci y la producción comercial de Camilo Guanes.

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“Narciso’ es la prueba de que cuando el Estado y el sector privado se alinean tras un proyecto cultural sólido, Paraguay puede jugar en las grandes ligas del cine mundial”, añadió.

El productor sostuvo además que, tras el paso por la Berlinale y el premio Fipresci, “el siguiente paso de esta aventura es mostrar la película en el país donde empezó a latir como idea, como deseo y como sueño”.

El cineasta Marcelo Martinessi, a su vez, compartió un texto que escribió señalando lo que representa para él este estreno en Paraguay, un país “donde tantas veces la historia fue fragmentada, silenciada o simplemente olvidada”, por lo que el cine “se vuelve una herramienta”.

“Es un depósito vivo de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que aspiramos a hacer. Porque hay algo que el cine hace mejor que cualquier otro medio, fija el tiempo. Lo captura, lo vuelve visible, emocional y humano”, agregó.

Una película para generar conversación

Recordó además las palabras escritas por Rafael Barret, hace 100 años atrás, cuando llegó el primer cinematógrafo a Paraguay: “en la penumbra, la multitud entrega sus cándidos ojos de niño; nos baña un ambiente religioso. Las almas ceden al encanto confuso y penetrante de lo incomprensible”.

“Hoy, más de un siglo después, esa esperanza sigue vigente y qué mejor muestra de esto que el apoyo que hemos recibido en los últimos meses, años”, agregó Martinessi, celebrando además la posibilidad de “sumar esta nueva película al ya exquisito y diverso universo de la cinematografía paraguaya”.

El también director de “Las Herederas” (2018) aseguró que espera que “Narciso no se quede solamente en la pantalla”, sino que “genere conversación, reflexión, comodidad y preguntas que nos ayudan a pensarnos como sociedad”.

“Una película como esta no termina cuando se encienden las luces de la sala, ahí recién empieza. En cada espectador, en cada charla, en cada nueva idea que se enciende empieza la posibilidad de construir a partir de esas imágenes, un mundo mejor ”, subrayó.

La película está inspirada en las investigaciones realizadas por Guido Rodríguez Alcalá para su obra homónima “Narciso”. La trama transcurre en 1959, en el marco de un un régimen militar que comenzaba a consolidarse, y donde surge la magnética figura de Narciso Arévalos, un joven cuya única pasión es el rock and roll. Su muerte prematura deja entrever una trama de deseos ocultos y de opresión política.

El elenco está conformado por Diro Romero, Manuel Cuenca, Margarita Irún, Arturo Fleitas, Nahuel Pérez Biscayart, Natalia Cálcena, Belén Vierci, Mona Martínez, Alberto Sánchez Pastor, Aníbal Ortiz, Mimí Monte, Maca Candia, Liz Fernández, Florencia Boccia, entre otros.