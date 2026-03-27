“El Puma” Rodríguez celebrará el Día de la Madre en Paraguay con un recorrido por sus grandes éxitos

Considerado uno de los artistas más destacados de la música latina del siglo XX, Rodríguez propone un reencuentro inolvidable con el público local. El repertorio para esta noche en Asunción está diseñado como una antología emocional que incluirá clásicos generacionales como “Dueño de nada”, “Pavo real”, “Agárrense de las manos” y “Culpable soy yo”. Este concierto se perfila como un homenaje a la memoria afectiva de sus seguidores, consolidando su estatus de leyenda de la balada romántica y el pop latino.

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Con una carrera que inició en 1961 y más de 60 álbumes editados, el artista venezolano ha logrado trascender fronteras no solo a través de la música, sino también mediante su paso por el cine y la televisión. Su capacidad para conectar con diversas generaciones le permite mantenerse como un referente total del espectáculo, logrando que su regreso al país sea uno de los eventos culturales más esperados de la temporada.

En cuanto al acceso a las entradas, la organización anunció una fase de beneficio exclusivo antes de la apertura al público general. Los días lunes 30 y martes 31 de marzo, a partir de las 09:00, los clientes de Banco Itaú podrán acceder a una preventa que incluye un 20% de descuento y opciones de financiación de hasta 10 cuotas sin intereses. Esta etapa se gestionará de manera digital a través de los portales autorizados de linke-arte.com y todoticketparaguay.com. Ese día se conocerán los precios.

Finalmente, la venta para el público en general quedará habilitada desde el miércoles 1 de abril. Además de la compra en línea, los interesados podrán adquirir sus tickets en puntos físicos habilitados en todos los locales de Maxicambios y en el Hipermercado El Pueblo de Acceso Sur.