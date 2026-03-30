Ovejas Negras estrenará el videoclip de “Siempre es igual” en un show especial

“Siempre es igual” es la nueva canción de Ovejas Negras, que ya está en las plataformas digitales. Se trata del cuarto corte promocional de lo que será el segundo álbum de la banda que en este 2026 cumple 14 años de trayectoria.

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Esta canción, que fue grabada en los estudios de Covenant Productions, continúa mostrando la evolución sonora de la banda, manteniendo su esencia y con gran protagonismo de las guitarras.

Este nuevo lanzamiento de la banda integrada por Sebastián Acosta (voz y guitarra), Juan Carlos “Yumito” Acosta (guitarra y coros), Fernando Noguera (bajo y coros), Vidal Romero (teclados) y César Almirón (batería); se suma a “Mentiroso”, “Quiero todo con vos” y “Pasaje”.

Según destacaron desde la banda, este lanzamiento “representa un nuevo paso en el camino hacia el segundo disco”, que será “presentado próximamente junto con más novedades”.

La agrupación también prepara el estreno del videoclip de “Siempre es igual”, que se dará el próximo 11 de abril en el marco de un show especial en Sacramento Brewing Co. (Avda. Sacramento c/ España). El concierto será de acceso libre y gratuito.