Homenaje a “Chocho” Alvarenga reunirá a varios artistas en el Teatro Municipal de Asunción

Wilfrido “Chocho” Alvarenga (1937-2004) fue compositor, arreglador y director musical. Integró agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), la Banda de la Policía Nacional y fue fundador de la First National Jazz Band.

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Este 21 de abril será recordado en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile), con un concierto organizado por su hijo, el reconocido baterista Riolo Alvarenga y que reunirá a diversos artistas.

“Será una noche de profundo significado artístico y emocional, dedicada a honrar la trayectoria y el invaluable legado cultural de uno de los referentes más queridos de nuestra música”, destacaron los organizadores en un comunicado.

En escena estarán Luis y Patricia Álvarez, Lobo Martínez, Sergio Cuquejo, el Juan Gabriel Paraguayo, Pablo Simón, Benjamín Dos Santos, Adolfo Marín y Christian Penayo.

También serán parte de esta velada artística Jorge Fariña, Vivi Talavera, Nany Alvarenga y la Jazz Band de la Policía Nacional.

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El espectáculo estará acompañado por la Spirit & Sound Orchestra, bajo la dirección del maestro Sergio Cuquejo, que presentará arreglos sinfónicos especialmente concebidos para este concierto.

“Este homenaje será un encuentro de memoria, gratitud y celebración, donde colegas, amigos y el público en general se unirán para rendir tributo a la vida y obra del maestro Wilfrido ‘Chocho’ Alvarenga”, añadieron los organizadores.

El concierto comenzará a las 20:30 y las entradas ya se pueden adquirir a través de www.passline.com.py a G. 50.000. También se pueden solicitar a través de los teléfonos (0992) 888-826 y (0976) 654-104.