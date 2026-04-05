Música
05 de abril de 2026 - 12:12

Homenaje a “Chocho” Alvarenga reunirá a varios artistas en el Teatro Municipal de Asunción

El maestro Wilfrido “Chocho” Alvarenga será recordado el próximo 21 de abril, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, con un concierto que presentará a un variado desfile de artistas, rindiendo tributo a su vida y a su obra.

Por ABC Color

Wilfrido “Chocho” Alvarenga (1937-2004) fue compositor, arreglador y director musical. Integró agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), la Banda de la Policía Nacional y fue fundador de la First National Jazz Band.

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Este 21 de abril será recordado en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile), con un concierto organizado por su hijo, el reconocido baterista Riolo Alvarenga y que reunirá a diversos artistas.

“Será una noche de profundo significado artístico y emocional, dedicada a honrar la trayectoria y el invaluable legado cultural de uno de los referentes más queridos de nuestra música”, destacaron los organizadores en un comunicado.

En escena estarán Luis y Patricia Álvarez, Lobo Martínez, Sergio Cuquejo, el Juan Gabriel Paraguayo, Pablo Simón, Benjamín Dos Santos, Adolfo Marín y Christian Penayo.

Luis y Patricia Álvarez están al frente de este proyecto musical que reúne a una gran cantidad de artistas locales.
Luis y Patricia Álvarez serán parte de este homenaje a Chocho Alvarenga.

También serán parte de esta velada artística Jorge Fariña, Vivi Talavera, Nany Alvarenga y la Jazz Band de la Policía Nacional.

El espectáculo estará acompañado por la Spirit & Sound Orchestra, bajo la dirección del maestro Sergio Cuquejo, que presentará arreglos sinfónicos especialmente concebidos para este concierto.

“Este homenaje será un encuentro de memoria, gratitud y celebración, donde colegas, amigos y el público en general se unirán para rendir tributo a la vida y obra del maestro Wilfrido ‘Chocho’ Alvarenga”, añadieron los organizadores.

El concierto comenzará a las 20:30 y las entradas ya se pueden adquirir a través de www.passline.com.py a G. 50.000. También se pueden solicitar a través de los teléfonos (0992) 888-826 y (0976) 654-104.