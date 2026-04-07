Mau y Ricky en Paraguay: Inicia la venta de entradas para su show de mayo

El evento, que forma parte de su gira regional Latin America 2026, permitirá a los artistas reencontrarse con su audiencia local en un formato que combina la presentación de su nuevo material discográfico con la energía característica de sus presentaciones en vivo.

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La disponibilidad de los tickets contempla diversas ubicaciones. Los costos son: Preferencia, G. 215.000; VIP Plata, G. 270.000; VIP Oro, G. 375.000; VIP Platino, G. 485.000. Finalmente, Primera Fila tiene un costo de G. 645.000. Se venden a través de Ticketea.

Esta presentación se concreta bajo una alianza de producción, siendo un esfuerzo conjunto entre las firmas APY Live y Top Shows. El anuncio de la salida a la venta de los tickets genera una expectativa inmediata en el público paraguayo, considerando que la gira propone una puesta en escena renovada.

El concepto actual del dúo juega con la identidad del grupo y la incertidumbre sobre el título de su último álbum, elementos que han sido el eje de su comunicación en redes sociales y que se trasladarán al escenario del Teatro Lírico el próximo mes de mayo.