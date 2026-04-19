The Strokes elige la protesta política para cerrar su concierto y arrasa en Coachella

The Strokes eligieron la protesta política para cerrar su presentación en Coachella. Mientras los músicos tocaban, en las pantallas gigantes del escenario desfilaban imágenes de figuras políticas silenciadas o derrocadas en operaciones de la CIA y de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y Palestina.

Lea más: Lithium, Kurt Cobain y Areteo de Capadocia

“¿De qué lado estás?” (What side you standing on?) es el estribillo de “Oblivius”, canción interpretada ante miles de personas por la banda neoyorquina de indie rock mientras se proyectaba un videomontaje que presenta a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos involucrada en cambios de régimen en países de todo el mundo a lo largo de varias décadas y que concluye con imágenes de Israel bombardeando Gaza y de Estados Unidos bombardeando Irán.

For those who missed it: this was the moment The Strokes ensured they’ll never set foot in Coachella again! I'm so proud of them #Strokeschella pic.twitter.com/ue1UIikixU — Zaf (@Buenozaf) April 19, 2026

La banda integrada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti es una de las más importantes y potentes agrupaciones del garage rock y del rock alternativo desde comienzos de los 2000, con discos como Is This It (2001), Room on Fire (2003) y The New Abnormal (2020). Reality Awaits, su séptimo álbum de estudio, será lanzado el 26 de junio de 2026 bajo el sello RCA Records.

Lea más: Anarcómics: la rebelión del Tintín apócrifo

Los Strokes arrasaron con un poderoso concierto en el que tomaron por asalto las grandes pantallas del escenario del Festival de Coachella para poder mostrar a un público multitudinario un valeroso montaje de imágenes de expropiaciones de tierras indígenas en Estados Unidos, de figuras históricas como el abolicionista Frederick Douglass y de presidentes latinoamericanos como Salvador Allende, entre otros, señalando la implicación de Estados Unidos en sus derrocamientos, mientras Casablancas cantaba “What side you standing on?”, “¿De qué lado estás?”.

El final llegó cuando el grupo comenzó a proyectar fotografías de las “Más de 30 universidades destruidas” en Irán y de “La última universidad que queda en pie en Gaza”, seguidas de un vídeo del bombardeo de esta. Con ese duro mensaje terminó la imponente presentación de The Strokes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp