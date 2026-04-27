El David Aguilar en Paraguay: un encuentro íntimo con sus canciones de diversa inspiración

El David Aguilar llegó por primera vez a Paraguay en el marco de una gira por la región. El cantautor mexicano trajo su guitarra, sus pedales y canciones a La Esquina Cooltural y ofreció, en la noche del sábado, un concierto que se destacó por su carácter íntimo y su calidez.

Con su guitarra colgada al hombro, el artista se hizo presente en el escenario y, en medio de los aplausos del público, dio inicio a esta presentación con “Lente colectivo”, una canción que invita a abrir la mirada hacia una conciencia global.

La balada “CLAROSCURA” llegó con la introducción de ser “una canción de una crisis existencial”, según expresó el artista, que mantuvo una fluida comunicación con los presentes.

“Esta está dedicada a la inteligencia femenina”, afirmó El David Aguilar al presentar “Luz de cabeza”; seguida por “Martes al atardecer”, un momento que según el artista es como el corazón del tiempo entre semana.

Pedales de efectos y silbidos se suman a la propuesta sonora del cantante, en la que también está muy presente el folclore latinoamericano.

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El artista se mostró muy contento de estar por primera vez en Paraguay. “Es un lujo para mí viniendo de tan lejos, me siento muy afortunado”, remarcó.

El David Aguilar siguió el recital presentando una canción inspirada en los de Sinaloa, su tierra natal, y su preocupación por el excesivo orgullo de su origen. El tema se llama “Xenoapático”.

Los integrantes del dúo Purahéi Soul, Jenni Hicks y Miguel Narváez, se sumaron al concierto y junto al artista mexicano presentaron su guarania “Aju nderendápe- Serenata”.

También acompañaron a El David Aguilar a cantar su canción “Eco”, un tema cargado de poesía y de un interesante juego de palabras.

El artista mexicano aprovechó este encuentro con el público paraguayo para presentar “No me olviden”, su nuevo sencillo. Se trata de una animada quebradita que invita a reflexionar acerca de la relación de los artistas y las redes sociales.

La balada “A la ventana Carolina” siguió en el repertorio, para luego sumar a la artista argentina Luli Maidana para presentar “Soledad y el mar”, una canción que originalmente grabó con Natalia Lafourcade.

El David Aguilar también ofreció al público paraguayo “Tuyo”, una canción que grabó junto al uruguayo Jorge Drexler, antes de empezar a despedir su presentación con “Aeropuerto”.

Finalmente ofreció la animada “Prieta”, una canción que invita a reflexionar acerca del racismo, en medio de los aplausos y el acompañamiento del público.

La apertura del show estuvo a cargo del artista santaniano Willian, quien presentó sus canciones acompañado por un guitarrista. El cantante trajo a escena una amplia paleta de géneros musicales que va desde el freestyle a la guarania.