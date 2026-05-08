Presentan “Guaranias de Cuna”, una iniciativa que vincula la guarania y el cuidado emocional

La iniciativa “Guaranias de Cuna” propone trasladar la guarania desde los escenarios y homenajes tradicionales hacia el espacio cotidiano del hogar, especialmente al vínculo entre adultos y niños durante la primera infancia. El proyecto fue desarrollado por el psicoanalista, compositor y gestor cultural Genaro Riera Hunter, quien plantea una lectura de la guarania como lenguaje emocional y vehículo de identidad cultural.

Lea más: El stand up nacional toma el Teatro Municipal con “Madre, Patria y Comedia”

Según explica el material de presentación, la propuesta busca resignificar el género creado por José Asunción Flores a partir de su relación con el canto de cuna y los primeros vínculos afectivos. La idea parte de que la música puede acompañar los procesos tempranos de socialización, descanso y contención emocional, al tiempo de fortalecer el contacto con la lengua materna y los elementos culturales propios.

El proyecto pone especial énfasis en el uso del guaraní y del castellano dentro del entorno familiar, entendiendo que el contacto temprano con la lengua forma parte de la construcción de identidad. En ese marco, la “guarania de cuna” es presentada como una práctica cotidiana que conecta música, afecto y pertenencia cultural.

La propuesta también incorpora conceptos vinculados al psicoanálisis y la salud emocional. Desde esa perspectiva, el ritmo ternario característico de la guarania es entendido como un elemento asociado a estados de serenidad y seguridad durante la infancia. El canto aparece así como una herramienta de acompañamiento emocional y de fortalecimiento del vínculo entre quien cuida y el bebé.

De acuerdo con el documento, “Guaranias de Cuna” busca dar continuidad al legado de José Asunción Flores, proyectando la guarania hacia nuevas generaciones desde una experiencia íntima y cotidiana, más allá de los espacios tradicionales de difusión musical.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Genaro Riera Hunter es psicoanalista, compositor, poeta, artista plástico y gestor cultural. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos que articulan arte, cultura y salud mental.