Video: arpista paraguayo interpreta “Pájaro Campana” en homenaje a David Attenborough en Londres

Este viernes se realizó la gala homenaje por los 100 años de David Attenborough, en el Royal Albert Hall, y tuvo la participación del maestro del arpa paraguaya Francisco Yglesias.

El artista compatriota interpretó “Pájaro Campana”, una de las piezas más representativas de nuestra música y que apareció en “Zoo Quest”, el primer programa sobre vida salvaje conducido por Attenborough durante la década de 1950.

Horas antes del evento, la cuenta oficial de Yglesias publicó un mensaje dedicado al reconocido naturalista británico. “Un muy feliz cumpleaños número 100 a Sir David Attenborough. Francisco está encantado de haber sido invitado a tocar Pájaro Campana en la celebración del cumpleaños de Sir David en el Royal Albert Hall”, señalaba la publicación.

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Gala con artistas y figuras internacionales

El homenaje reunió a personalidades vinculadas a la televisión, la música y los documentales sobre naturaleza. Entre los invitados estuvieron Michael Palin y Steve Backshall.

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También participaron músicos relacionados con producciones de “Planet Earth”, una de las series documentales más reconocidas de Attenborough. El cantante Dan Smith interpretó una versión orquestal de “Pompeii” junto a la BBC Concert Orchestra, mientras que la banda islandesa Sigur Rós presentó “Hoppípolla”, canción utilizada en promociones de “Planet Earth”.

La programación incluyó además a la cantante británica Sienna Spiro y a la BBC Concert Orchestra, encargada de interpretar composiciones asociadas a algunos de los momentos más recordados de los documentales de Attenborough.

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Ocho décadas dedicadas a la vida salvaje

David Attenborough cumplió 100 años ayer. El presentador y naturalista británico es considerado una de las figuras más influyentes de la divulgación científica y los documentales sobre naturaleza, con una trayectoria de más de ocho décadas en la televisión.

Su trabajo incluye producciones emblemáticas como Planet Earth, además de numerosas series centradas en biodiversidad, conservación ambiental y vida salvaje.