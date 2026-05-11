El Puma Rodríguez en Asunción: horarios, entradas y accesos para el show en el Teatro del BCP

Las puertas del recinto, ubicado en Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, estarán habilitadas desde las 20:00 para facilitar el ingreso del público, mientras que la organización recomienda asistir con anticipación debido al movimiento previsto en la zona. Las entradas continúan disponibles tanto de manera online como en puntos de venta físicos.

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El concierto se desarrollará en el Teatro del BCP, espacio que albergará esta nueva visita del cantante, quien cuenta con más de seis décadas de carrera artística y una discografía que supera los 60 álbumes publicados desde 1961. A lo largo de su trayectoria, Rodríguez se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la música latina, además de desarrollar trabajos en televisión y cine.

Durante el show, el público podrá escuchar canciones como “Dueño de nada”, “Pavo real”, “Agárrense de las manos” y “Culpable soy yo”, entre otros temas que forman parte de su repertorio más popular.

Cabe resaltar que al principio el show sería en el Arena Asunción. La producción informó además que las entradas adquiridas previamente ya fueron reubicadas dentro del nuevo esquema del recinto, respetando las categorías correspondientes. Las nuevas ubicaciones son comunicadas directamente a cada comprador vía correo electrónico.

Las entradas siguen disponibles a través de las plataformas digitales de Linke Arte y Todo Ticket Paraguay, además de puntos de venta habilitados en Hipermercado El Pueblo (Acceso Sur) y locales de Maxicambios.

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Los precios establecidos son: VIP Puma (G. 1.000.000), VIP Platino (G. 810.000), VIP Oro (G. 710.000), Preferencias (G. 550.000) y Platea (G. 340.000).