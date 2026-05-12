“Mangoré sin fronteras”: MbarakaTrío emprende una gira internacional dedicada a Barrios

El conjunto paraguayo de guitarras MbarakaTrío iniciará este martes 13 de mayo una gira internacional por Ecuador, Costa Rica y El Salvador bajo el nombre “Mangoré sin fronteras”.

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El recorrido incluirá recitales, clases magistrales, conferencias y actividades culturales centradas en la vida y obra de Agustín Barrios Mangoré, una de las figuras fundamentales de la guitarra clásica latinoamericana.

Integrado por Favio Rodríguez, Rodrigo Benítez Vargas y José Carlos Cabrera, MbarakaTrío desarrollará una agenda que combina la interpretación musical con espacios de intercambio académico y cultural. El primer destino será Ecuador, donde el 13 de mayo ofrecerán una conferencia sobre la vida y obra de Agustín Barrios en el Conservatorio Superior Nacional de Música y posteriormente un concierto en el Centro Cultural Álvaro Manzano, en el marco del Tercer Concurso y Festival de Guitarra Carlos Bonilla Chávez. Al día siguiente, el grupo brindará clases magistrales en el mismo conservatorio.

La gira continuará en Costa Rica, donde el trío se presentará el 17 de mayo en la sala principal del Teatro Nacional de Costa Rica. Además del recital, realizarán actividades formativas en la Universidad de Costa Rica, así como una conferencia sobre Barrios en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. También ofrecerán clases maestras junto a la Academia de Música de Tres Ríos.

El tramo final del recorrido será en El Salvador, país donde descansan los restos de Agustín Barrios. Allí, MbarakaTrío ofrecerá una clase magistral en la Escuela Nacional de Música de San Salvador y un recital en el Teatro Nacional de Santa Ana. El grupo también prevé realizar encuentros con investigadores y personas vinculadas al estudio y preservación de la obra de Mangoré, además de visitar su tumba como parte del itinerario cultural de la gira.

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“Tenemos previstos encuentros con investigadores y amantes de la música de Mangoré, además de conectarnos y hacer intercambio con nuestros pares de acá”, comentó Rodrigo Benítez Vargas sobre uno de los momentos más significativos del recorrido.

La agrupación llegará además a esta gira en un momento de intensa actividad artística. Según adelantaron, recientemente finalizaron la grabación de un nuevo material discográfico que estaría disponible en agosto y que estará dedicado íntegramente a obras de Agustín Barrios adaptadas para formato de tres guitarras. “Ahora estamos trayendo ese concierto al Salvador, lugar donde están sus restos”, comentó Rodrigo.

“Volvemos (a Paraguay) directo para tocar con Berta. Locura total, pero felices”, expresó Rodrigo en referencia al regreso inmediato del grupo a Paraguay para participar como invitados especiales del concierto que Berta Rojas ofrecerá el 23 de mayo para presentar en vivo su disco La huella de las cuerdas.

Con “Mangoré sin fronteras”, MbarakaTrío no solo proyecta internacionalmente el repertorio paraguayo para guitarra, sino que también refuerza el diálogo cultural en torno a la figura de Agustín Barrios, cuya música continúa generando encuentros y nuevas lecturas en distintos países de América Latina.

Cabe resaltar que la gira fue seleccionada por el programa Ibermúsicas y cuenta además con el apoyo de las embajadas de Paraguay en Costa Rica y El Salvador, el Festival de Guitarras Carlos Bonilla Chávez y el Conservatorio Nacional de Música de Ecuador.