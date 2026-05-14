El feroz regreso de Korn al país se dio en medio de una noche de furia y catarsis

Había remeras negras, generaciones enteras mezcladas entre pogos y nostalgia, rostros curtidos por años de espera y jóvenes que heredaron el amor por una de las agrupaciones más influyentes de finales de los 90 y principios de los 2000. Desde temprano el ambiente ya se sentía eléctrico.

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La responsabilidad de abrir la jornada cayó sobre los paraguayos de Nhandei Zha, que supieron plantarse ante un público que ya empezaba a encender motores para una noche pesada y emocional. Con temas como “Eternos”, “Tamagotchi” y “Polvo de estrellas”, la banda logró algo fundamental: capturar la atención de un campo ya bastante poblado y hacerlo reaccionar. Hubo entrega absoluta, guturales filosos y gritos desgarrados que encontraron eco inmediato entre los presentes.

Después llegó Seven Hours After Violet, el proyecto liderado por Shavo Odadjian, histórico bajista de System of a Down. Entre breakdowns demoledores y una actitud cercana que conectó rápidamente con la gente, la banda elevó todavía más la intensidad de la noche. Canciones como “Abandon”, “Radiance”, “Alive”, “Graves” y “Sunrise” construyeron un clima más denso y emocional, combinando agresividad con momentos atmosféricos que prepararon perfectamente el terreno para lo que vendría después.

Spiritbox terminó de empujar al público hacia el delirio. La banda canadiense mostró por qué se convirtió en uno de los nombres más fuertes del metal moderno: una mezcla perfecta entre belleza melódica y violencia sonora. Courtney LaPlante dominó el escenario con una presencia magnética, pasando de voces delicadas a gritos brutales con una naturalidad impresionante. “Cellar Door”, “Black Rainbow”, “Holy Roller” y “Soft Spine” hicieron temblar el predio y dejaron al público completamente listo para el golpe final.

La locura desatada

Y entonces llegó Korn como una patada directa al pecho. El telón cayó apenas comenzaron los primeros acordes de “Blind” y el histórico “Are you ready?” fue rugido al unísono por miles de gargantas. El fresco de la noche desapareció de inmediato. La temperatura subió entre empujones, saltos, polvo elevándose en el aire y una multitud completamente fuera de sí.

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Sobre el escenario, la puesta visual terminaba de convertir todo en una experiencia avasallante. En la parte superior colgaban enormes estructuras cuadradas de pantallas y luces móviles que subían, bajaban y mutaban constantemente de forma durante el show. Los juegos de luces atravesaban el polvo del campo abierto y transformaban cada canción en una escena distinta, amplificando todavía más la sensación de intensidad y caos que Korn llevó al Jockey Club.

Entonces la banda no tardó ni segundos en demostrar que sigue siendo una maquinaria monstruosa de groove, peso y emoción.

“Twist” fue apenas un minuto de demencia pura. Jonathan Davis escupiendo sílabas imposibles mientras el público ya se encontraba completamente rendido ante el caos. Y de ahí, sin dar respiro, “Here to Stay” cayó con toda su violencia densa y arrastrada. Una canción nacida desde la frustración y la resistencia, convertida hace años en himno para quienes encontraron en Korn una manera de sobrevivir a sus propias oscuridades.

Con “Got the Life”, el clima mutó. La agresividad siguió intacta, pero apareció también esa mezcla extraña de ironía, cinismo y groove infeccioso que convirtió a Korn en una banda distinta a todas las demás. El campo entero se movía como una sola masa mientras las luces golpeaban sobre una nube de polvo permanente que parecía no bajar nunca.

“Clown”, uno de los temas más viejos y rabiosos de su catálogo, devolvió a la banda a sus raíces más sucias. Ahí estaba el Korn que nació desde la humillación, el rechazo y la furia adolescente. El Korn que nunca necesitó parecer perfecto para sentirse real. Y entonces llegó “Did My Time”, con esa sensación de desgaste y resentimiento que todavía hoy suena gigantesca en vivo.

Entre canción y canción, el cantante Jonathan Davis se mostró cercano, desafiante y carismático. Saludó al público paraguayo, preguntó si la estaban pasando bien y hasta se disculpó por la enorme cantidad de tiempo que tardaron en regresar al país. Cada interacción provocaba una explosión inmediata, porque si hay algo que Korn supo hacer durante décadas es construir una conexión íntima con personas que encontraron refugio en sus canciones.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando Davis apareció con la gaita para interpretar “Shoots and Ladders”. El sonido oscuro y ceremonial del instrumento atravesó todo el predio antes de desembocar en uno de los pasajes más celebrados del show, incluyendo el guiño a “One” de Metallica, recibido con euforia absoluta.

Y ahí también quedó claro algo inevitable: la voz de Jonathan Davis envejeció de manera extraordinaria. Sigue teniendo esa capacidad salvaje para quebrarse, rugir o sonar vulnerable según lo necesite cada canción. Pero además ganó textura, profundidad, una calidez inesperada. Hay momentos donde parece que podría abandonar el metal y cantar jazz, soul o R&B sin ningún problema. Su voz ya no solamente transmite dolor; ahora también transmite experiencia.

Detrás suyo, Korn sigue funcionando como una máquina perfectamente ensamblada. James “Munky” Shaffer y Brian “Head” Welch continúan construyendo esos riffs pesados y deformes que redefinieron el metal moderno, mientras Ray Luzier sostiene todo con una pegada monstruosa pero versátil. Y en el bajo, el chileno Ra Díaz aporta presencia, actitud y solidez, integrándose con naturalidad a una banda con identidad tan marcada.

“Coming Undone” transformó el caos en algo casi bailable, mientras “Cold” volvió a hundir al público en un clima mucho más oscuro y opresivo. Después llegaron “Twisted Transistor”, “Somebody Someone” y “Ball Tongue”, cada una mostrando distintas caras de Korn: la experimental, la furiosa, la enfermiza, la hipnótica.

Pero si hubo un momento donde el Jockey Club directamente perdió la cabeza fue con “Y’all Want a Single”. El sarcasmo contra la industria musical se convirtió en catarsis colectiva, con miles de personas gritando cada palabra como si el tema hubiese salido ayer.

El encore terminó de sellar una noche histórica. “Falling Away From Me” volvió a poner en primer plano uno de los temas más recurrentes en la obra de Korn: el dolor psicológico, el abuso, la sensación de aislamiento. Y aun así, pocas bandas logran transformar ese sufrimiento en algo tan liberador en vivo.

Después llegó “A.D.I.D.A.S.”, provocadora y enfermiza como siempre, antes del cierre definitivo con “Freak on a Leash”, probablemente una de las canciones más emblemáticas de toda una generación. Cuando Jonathan Davis lanzó el famoso scat del puente, el predio entero explotó en un último instante de locura total.

Korn volvió a Paraguay después de demasiados años. Y lo hizo recordando por qué siguen siendo una banda imposible de reemplazar: porque pocas agrupaciones lograron convertir trauma, rabia, alienación y dolor en algo tan brutalmente humano.