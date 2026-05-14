Estrenos en cines de Paraguay: comedia, anime, terror y el regreso de un clásico

Cuatro nuevas películas se estrenan hoy, día feriado, en cines de Paraguay, con propuestas que van desde comedia y misterios hasta fantasía deportiva animada, terror y suspenso.

Uno de los estrenos es la comedia Las ovejas detectives, una adaptación de una novela de la escritora alemana Leonie Swann.

La película se centra en un grupo de ovejas de una granja de Irlanda que intentan resolver el misterio que rodea a la muerte de su granjero.

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Hugh Jackman (Song Sung Blue) encabeza el elenco humano de la película, mientras que. en la versión original en inglés del filme, las ovejas tienen las voces de Julia Louis-Dreyfus (Thunderbolts), Bryan Cranston (El esquema fenicio) y Regina Hall (Una batalla tras otra), entre otros.

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La película es dirigida por Kyle Balda, realizador de filmes animados como El Lorax (2012), Minions (2015) o Mi villano favorito 3 (2017).

Cartelera: Horarios de ‘Las ovejas detectives’ en cines de Paraguay

También está desde hoy en cines locales el thriller de terror Obsesión, en el que un hombre utiliza un objeto sobrenatural para desear que su mejor amiga de toda la vida se enamore de él. El deseo se cumple, pero acaba teniendo consecuencias inesperadas y letales.

Protagonizan Michael Johnston (Teen Wolf) e Inde Navarrette (Superman & Lois) bajo la dirección de Curry Barker.

Cartelera: Horarios de ‘Obsesión’ en cines de Paraguay

Anime, terror y supervivencia

Otro estreno de esta semana es la película es Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era, un largometraje basado en la franquicia multimedia del mismo nombre, que gira en torno a caballos antropomórficos - con forma de mujeres – basados en caballos de carrera reales del circuito de carreras en Japón.

Este largometraje sigue a la corredora Jungle Pocket mientras intenta convertirse en la más veloz y alcanzar la gloria en la pista de carreras.

Cartelera: Horarios de ‘Umamusume: Pretty Derby’ en cines de Paraguay

También se estrena hoy el filme de terror 911: Llamada infernal, presentado desde la perspectiva de la cámara corporal de un policía que, junto con su compañero, responde a un llamado por un caso de violencia doméstica. Sin embargo, ambos uniformados quedan atrapados en una pesadilla sobrenatural.

Protagonizan Jaime M. Callica y Sean Rogerson bajo la dirección de Brandon Christensen.

Cartelera: Horarios de ‘911: Llamada infernal’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena la película islandesa de supervivencia Volcán: Fuego bajo tierra, en el que una vulcanóloga debe lidiar con una erupción volcánica potencialmente devastadora mientras intenta mantener las dificultades de su vida personal bajo control.

La película es protagonizada por Vigdís Hrefna Pálsdóttir y Pilou Asbæk (Game of Thrones) y dirigida por Ugla Hauksdóttir.

Cartelera: Horarios de ‘Volcán: Fuego bajo tierra’ en cines de Paraguay

Documental sobre Iron Maiden

También se estrena esta semana en cines de Paraguay el documental musical Iron Maiden: Burning Ambition, una crónica de las cinco décadas de carrera de uno de los grupos más icónicos del heavy metal a nivel mundial.

El material incluye entrevistas exclusivas con los miembros de la banda, que recuerdan cómo la agrupación inglesa ascendió a la fama mundial.

Cartelera: Horarios de ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ en cines de Paraguay

‘Top Gun’ vuelve a la pantalla grande

Con motivo del aniversario 40 del estreno original en 1986 de la primera película, regresan esta semana a salas de cine el clásico de acción y aviación Top Gun, y su secuela Top Gun: Maverick (2022), ambas protagonizadas por Tom Cruise.

La primera película, dirigida por Tony Scott, sigue a Pete ‘Maverick’ Mitchell, un audaz piloto de aviones de combate de la Marina de los Estados Unidos, quien intenta convertirse en el mejor graduado de la academia ‘Top Gun’.

En la secuela, dirigida por Joseph Kosinski, un veterano ‘Maverick’ regresa a ‘Top Gun’ para entrenar a un grupo de pilotos que deben llevar a cabo una misión prácticamente imposible.