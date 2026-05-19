Piden que intendente de Carapeguá informe sobre deuda con Escuela Municipal de Música

La solicitud fue presentada por la directora general de la Escuela de Música Villa del Sol, Cinthia Núñez, y la superiora de la Asociación de las Hermanas Redentoristas, Fabiola Camacho, quienes manifestaron su preocupación por la falta de transferencia de G. 40 millones que debía realizar el intendente Luciano Cañete (ANR-HC).

La crítica situación institucional, pedagógica y social que atraviesa la Escuela Municipal de Música “Juan Manuel Ávalos – Kangue Herrero” genera preocupación debido al incumplimiento del convenio suscrito el 1 de abril de 2025 entre la Escuela de Música Villa del Sol y la Municipalidad de Carapeguá, cuyo acuerdo feneció el pasado 30 de abril.

Durante la sesión de la Junta Municipal, la presidenta del cuerpo legislativo, Rosa Ramos (ANR-HC), sugirió remitir el caso a las comisiones de Hacienda, Educación y Legislación para un mejor estudio y análisis, con el objetivo de emitir posteriormente un dictamen.

Según los antecedentes expuestos, el convenio establece en su cláusula décimo segunda la obligación de la comuna de otorgar un aporte anual de G. 40 millones provenientes de recursos de royalties para el sostenimiento de la institución musical.

Califican como golpe crítico a la educación artística

Los recurrentes sostienen que la falta de transferencia no solo representa un incumplimiento contractual y administrativo por parte de la Intendencia Municipal, sino también “un golpe crítico a la educación artística, a la cultura viva comunitaria y al espacio formativo de decenas de niños y jóvenes carapegüeños”.

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Asimismo, remarcaron que el incumplimiento atenta directamente contra el desarrollo cultural del municipio y solicitaron la intermediación urgente de la Junta Municipal para exigir el cumplimiento inmediato del pago adeudado.

Comuna alega falta de desembolso

Por su parte, el asesor jurídico de la Municipalidad de Carapeguá, Iván Genes, manifestó que los recursos de royalties correspondientes al ejercicio fiscal 2025 aún no fueron transferidos en su totalidad a la comuna por parte del MEF, motivo por el cual la obligación figura como pendiente de pago en la rendición de cuentas.

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El profesional indicó además que la intención del Ejecutivo municipal no es generar conflictos, sino continuar trabajando bajo el mismo esquema de cooperación institucional.

Señaló que una vez que la Municipalidad disponga de mayor disponibilidad financiera se procederá a regularizar la deuda pendiente con la Escuela Municipal de Música.

Finalmente añadió que la situación financiera también afecta a proveedores con quienes la administración municipal mantiene compromisos de inversión asumidos previamente.