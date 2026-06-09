Meli Hicks y el Himno en el Mundial: “Todo se torna más difícil por el poco tiempo”

Ayer Meli Hicks confirmó que sí existen conversaciones iniciadas para cantar el Himno Nacional en la ceremonia previa al primer partido de Paraguay en el Mundial 2026, prevista para este viernes contra Estados Unidos. Sin embargo, todavía no hay nada en concreto.

Tras la avalancha de mensajes de apoyo recibida en redes, la reconocida artista del grupo Tekove emitió un largo mensaje de agradecimiento.

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“Quiero agradecer por todo el cariño que recibí, mensajes hermosos y tantas muestras de afecto, eso me hizo sentir la necesidad de escribir estas palabras. Muchos no me conocen, yo soy simplemente una trabajadora del arte. Disfruto profundamente de lo que hago y cada vez que subo a un escenario entrego mi alma. Cantar el Himno Nacional siempre fue uno de los mayores honores de mi carrera”, resaltó.

Agregó que ya tuvo el privilegio de interpretarlo en varios eventos de gran envergadura como la Asunción Presidencial, el Mundial de Patinaje, el partido de la Albirroja en las Eliminatorias frente a Argentina y en innumerables actos y eventos protocolares.

Reivindicación a Marilina

La cantautora también aprovechó para aclarar que ella es consiciente de que no es la primera convocada para cantar el Himno en el Mundial.

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“También quiero decir algo que para mí es muy importante: este lugar es, fue y será de Marilina. Le tengo un profundo respeto y estoy agradecida con ella por la generosidad que tuvo conmigo. Paraguay tiene muchísimos artistas que merecen oportunidades como esta. Somos un país con mucho talento”, resaltó.

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“Poco tiempo”

No obstante, Meli se mostró un poco pesimista considerando que la inauguración es este viernes. “La verdad que todo se torna más difícil por el poco tiempo que tenemos y ahí es cuando una parte de mí se quiere poner triste", expresó.

Sin embargo, dijo que este año le brindó muchos motivos para estar agradecida.

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“Empecé el año con dos premios nacionales; Mejor Canción de Folclore Nacional en los Propya Awards y el Auricular de Oro en los premios Paraguayan Artist. Y luego con Tekove vivimos una experiencia inolvidable llevando nuestra música en una hermosa gira por Turquía. Además, hoy trabajando en el lanzamiento de nuestro cuarto disco. Un trabajo hecho con amor y sacrificio”, manifestó.

Por ese motivo -reflexionó- elige quedarse con la gratitud y con la convicción de que los sueños se cumplen.

“Y por sobre todo quiero invitarles a no perder el foco en nuestra querida Albirroja que es la verdadera protagonista de este momento, yo desde donde me toque estar voy a alentar con todo mi corazón. Es hora de apoyar, de creer y de soñar juntos”, finalizó.