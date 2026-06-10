Presentan “Trypta”: experiencia inmersiva que combina música y visual

Mañana se presenta la primera edición de “Trypta”, un evento que busca fusionar la música con visuales a fin de crear un ambiente y experiencia inmersivos.

"Una noche donde la música y lo visual se cruzan para crear una experiencia inmersiva. El 11 de junio el espacio Checkpoint se transforma en un entorno sensorial donde cada detalle está pensado como parte de una misma obra", aseguran desde la organización.

En este primer capítulo se presentarán las bandas Nott Demian, Wasit y Boys Stout, mientras que en bandejas estará musicalizando Tutumix.

Agregan que estos tres proyectos con identidades distintas dialogan dentro del universo Trypta, construyendo un recorrido sonoro que va de lo íntimo a lo expansivo.

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Trypta, mañana en el centro de Asunción

La cita de esta nueva propuesta es en el bar Checkpoint, ubicado en Mcal. Estigarribia 456, Asunción, a media cuadra de la plaza Uruguaya. El acceso fase 3 es de G. 50.000 que se pueden adquirir contactando al WhatsApp 0981139690 o 0982606354.

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Nott Demian es un proyecto musical emergente que comenzó en la pandemia que se caracteriza por una propuesta estética elegante, sobria y emocional.

Su sonido se construye a partir de sintetizadores densos, bajos pulsantes y guitarras atmosféricas, con letras de diario íntimo. Tiene influencias de Depeche Mode, The Cure, Men I Trust y Parcels. Combina post-punk bailable con dream pop.

Los integrantes son Juan Cruz Vázquez (voz y guitarra), Nicolás González (guitarra y sintetizadores), Tutu Esteban Villalba (batería), Emerson Balbuena (teclados y pads) y Alejandro Iriarte (bajo y synthbass).

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Su disco debut Claroscuro (2025) que explora la dualidad y la pérdida. Producido por Juan Cruz Vázquez, Nicolás González, Franco Ocampo y Guillermo Corvalán.

Nott Demian, Wasit y Boys Stout en Trypta

Wasit es una banda de indie rock de Asunción formada en 2023 que fusiona pop, funk y hip hop con sonidos orquestales y art pop con influencias de Gustavo Cerati, Black Midi, Usted Señálemelo, Gorillaz, Arctic Monkeys y Winona Riders.

En 2023 lanzaron “El último día de Was it me?” y recientemente lanzaron su segundo disco, Doblevisión, con un sonido más rockero y crudo, centrado en la guitarra.

Sus integrantes son Andrés Capurro (voz principal, guitarra), Renato Cáceres (bajo) y Matías Cipolla (batería y voz).

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Boys Stout es una banda residente originada en el Bar Aurelia hace poco más de un año que presenta una fórmula de rock and roll sin etiquetas, fusionando punk, grunge y rock clásico. Han recibido elogios de referentes como Josema González de Kuazar.