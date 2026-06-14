Fallece Oliver Tree en un accidente aéreo a los 32 años de edad

El artista de 32 años Oliver Tree Nickell figura en la lista de vuelo de una de las aeronaves que se estrellaron hoy en Río de Janeiro. Tree, que se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional, dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana y tenía previsto cruzar el Atlántico para comenzar la etapa europea del tour. Su primer show en el viejo continente estaba programado para el 1 de julio en Lisboa.

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El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó este fin de semana un video en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influencer de Río de Janeiro, vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

Artista destacado del Suplemento Cultural

Conocido por su estilo excéntrico, su mezcla de géneros como el pop, el rock alternativo y la música electrónica, y sus personajes caricaturescos, Oliver Tree Nickell estaba consolidado como una figura relevante de la música alternativa y digital. En los últimos años, había alcanzado notoriedad en redes sociales gracias a dos canciones que se viralizaron: “Life Goes On” y “Miss You”. Su presencia en plataformas digitales lo llevó a colaborar con influencers y creadores de contenido de distintas partes del mundo.

Tree figuraba entre los artistas destacados por El Suplemento Cultural entre el panorama contemporáneo a nivel mundial. En 2020, una columna publicada en nuestro suplemento saludaba su producción reciente y llamaba a seguir su futura trayectoria con las siguientes palabras:

Oliver Tree: Miracle Man

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El californiano Oliver Tree nos relata la loca y a veces frustrante carrera contra el tiempo en pos de nuestros sueños en esta canción que, por momentos divertida, a ratos poética y otros irónica, nos envuelve en un entretenido e inteligente viaje pop con liberadoras ráfagas de entusiasmo rítmico. ¿Qué es esto? ¿Una cana? Marche otra, cantinero.

*Nacido en Santa Cruz, California, el 29 de junio de 1993, el cantante, humorista, rapero, compositor y cineasta Oliver Tree Nickell comenzó a escribir y grabar su música en la escuela y fue voz y guitarra en una banda de rock premonitoriamente llamada Irony. Ya en la secundaria, se hizo DJ y grabó con el grupo de rap Mindfuck. A los 18 años firmó con R&S Records y lanzó su primer EP, Demons. En 2017, después de que su canción «When I’m Down» se volviera viral, firmó con Atlantic Records. Mucha atención a la carrera de este bólido impulsado a golpes de absurdo y sátira y envuelto en un extravagante packaging de corte de pelo “tazón” y colorinches gafas plásticas, que de pies a cabeza es una burla consciente y desfachatada del culto al éxito, el estrellato y la fama.

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Para la nota del Suplemento Cultural fue consultado el músico compatriota Horacio Bendlin, compositor, vocalista y tecladista de la legendaria banda de rock nacional Habitantes del Sur.

Seis víctimas mortales

El fatal accidente se registró la mañana de este domingo 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron, uno de ellos en un estacionamiento de vehículos eléctricos, lo que provocó una explosión e incendios que destruyeron decenas de automóviles. Fragmentos de los helicópteros alcanzaron edificios aledaños. Los reportes oficiales señalan que no hubo sobrevivientes. Seis personas murieron en el accidente.

Además de Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo de la aeronave junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.