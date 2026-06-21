San Juan Bautista recibirá la 1era edición del Festival Internacional de la Guitarra Agustín Barrios

El miércoles 24 y el jueves 25 de julio de 2026, la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, será sede de la primera edición del Festival Internacional de la Guitarra Agustín Barrios (FIGAB), un encuentro que busca celebrar el legado del músico paraguayo más universal y fortalecer el desarrollo cultural de la región a través de la música, la formación y el intercambio artístico.

El Festival Internacional de la Guitarra Agustín Barrios es una iniciativa de la Asociación Cultural Seis Rayos de Plata que busca promover la formación, la difusión artística y la valorización del legado de Agustín Pío Barrios, “Mangoré”, contribuyendo al posicionamiento de San Juan Bautista como un destino cultural de referencia en Paraguay.

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El festival reunirá a reconocidos intérpretes, docentes y estudiantes de Paraguay y del extranjero en una programación que incluirá conciertos de Ali Arango, Mbaraka Trío, José Antonio Escobar y Javier Acosta Giangreco, además de clases magistrales, espacios de formación, actividades académicas y encuentros culturales abiertos a la comunidad.

La elección de San Juan Bautista como sede responde a su estrecha vinculación con la historia de Agustín Pío Barrios, “Mangoré”, figura fundamental de la guitarra clásica mundial, quien vivió parte de su infancia en esta ciudad. Desde este vínculo histórico, el FIGAB propone un espacio de encuentro entre la memoria, la identidad cultural y la creación artística contemporánea.

Además de la programación musical, el festival invita a descubrir el patrimonio histórico, cultural y gastronómico del departamento de Misiones, promoviendo el turismo cultural y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad local.

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Con esta primera edición, el Festival Internacional de la Guitarra Agustín Barrios aspira a convertirse en una cita anual de referencia para guitarristas, investigadores, estudiantes y amantes de la música, proyectando desde San Juan Bautista una propuesta cultural de alcance nacional e internacional.