Daniel Luzko regresa a su Encarnación natal para ofrecer un recital de piano gratuito

El músico Daniel Luzko regresó a nuestro país y este sábado 27 estará en su natal Encarnación para ofrecer un recital de piano. En esta presentación rendirá un homenaje a la profesora Carmen Boettger de Müller, quien formó a generaciones de pianistas en la capital de Itapúa.

La presentación será en el Salón SUM del Centro Municipal de Arte de Encarnación a partir de las 19:00. El programa incluirá obras del compositor polaco Fréderic Chopin, además de obras de compositores paraguayos, incluyendo obras propias y de su hermana Nancy Luzko.

Desde hace más de dos décadas, Daniel Luzko integra el cuerpo docente del Irvine Valley College en California, Estados Unidos. Allí se desempeña como profesor titular de Composición Musical, Teoría de la Música, Música para la Danza, Piano y otras asignaturas del área musical.

Luzko es además uno de los compositores paraguayos contemporáneos más destacados. Su Primera Sinfonía ha sido interpretada en varias ocasiones en Paraguay y Estados Unidos.

Junto con su hermana Nancy Luzko compuso el ballet “Madame Lynch” y también la ópera “Rendez-vous avec Chopin”.

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A través de un comunicado de prensa, Luzko informó que recientemente grabó su Concierto para violín y orquesta junto al violinista argentino-estadounidense Alejandro Drago, el director cubano Iván del Prado y la Orquesta Sinfónica de Chihuahua, México.

Esta grabación ya está disponible en Spotify y en otras plataformas digitales.

Detalló además que su obra La oración de David, para flauta y piano, fue interpretada ayer por primera vez en Paraguay, en el marco de la presentación de la tesis de investigación del músico Fabio Ortiz Zaracho dedicada a esta composición.

La presentación se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción.

Luzko anunció que a principios del 2027 buscará seguir ampliando su catálogo sinfónico, ya que tomará un año sabático en el Irvine Valley College para abocarse a la composición de su Segunda Sinfonía.