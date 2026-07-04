San Juan en el barrio Mariscal: estos son los artistas y horarios para “El baile más grande”

La fiesta de San Juan se vivirá a pleno este domingo en las calles aledañas al Shopping Mariscal, con un gran despliegue de números artísticos, comidas típicas, y mucho más.

La fiesta comenzará al mediodía y desde las 12:30 se podrá disfrutar del grupo Cien x Ciento Danza, seguido por la Academia de Danzas Zaira Caballero, a partir de las 13:00.

A las 13:45 será el turno de Danzas María Asunción, para luego dar paso al arpista Kike Pedersen, que llegará al escenario a partir de las 14:30.

La Banda y el Ballet Folclórico Municipal de Asunción también se unirán a esta fiesta desde las 15:45. A las 18:00 será el turno del reconocido requintista Juan Cancio Barreto y, a partir de las 19:00, estará en escena el dúo de Sol Codas y Marcelo Gabriel.

A las 20:30 se hará El Baile más grande, por lo que invitan al público a sumarse a esta fiesta con trajes típicos, utilizando el sombrero pirí, la faja, el poncho o el typói.

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A las 20:20 llegará al escenario Jazmín del Paraguay, seguida por el dúo Purahéi Soul, que estará en escena a las 21:00, luego de su aplaudida participación en la Copa Mundial de Fútbol cantando el himno nacional. El cierre de la fiesta estará a cargo de DJ Ata, a partir de las 22:00.

Debido a que la fiesta, que inicialmente estaba prevista para el pasado domingo 28 de junio, fue pospuesta por pronóstico de lluvias, la agrupación Néstor Ló y los Caminantes no podrá estar presente ya que se encuentra realizando su primera gira por Europa.