Música
04 de julio de 2026 a la - 15:38

San Juan en el barrio Mariscal: estos son los artistas y horarios para “El baile más grande”

Los integrantes de Purahéi Soul aprovecharán este viaje a Japón para difundir el trabajo de varios artistas paraguayos.
Miguel Narváez y Jennifer Hicks conforman el dúo paraguayo Purahéi Soul.Gentileza

El San Juan del barrio Mariscal se realizará este domingo 5 desde el mediodía, entre las calles J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz. Un gran desfile de artistas de danza y música ofrecerá la tradicional fiesta, que será de acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

La fiesta de San Juan se vivirá a pleno este domingo en las calles aledañas al Shopping Mariscal, con un gran despliegue de números artísticos, comidas típicas, y mucho más.

La fiesta comenzará al mediodía y desde las 12:30 se podrá disfrutar del grupo Cien x Ciento Danza, seguido por la Academia de Danzas Zaira Caballero, a partir de las 13:00.

A las 13:45 será el turno de Danzas María Asunción, para luego dar paso al arpista Kike Pedersen, que llegará al escenario a partir de las 14:30.

La Banda y el Ballet Folclórico Municipal de Asunción también se unirán a esta fiesta desde las 15:45. A las 18:00 será el turno del reconocido requintista Juan Cancio Barreto y, a partir de las 19:00, estará en escena el dúo de Sol Codas y Marcelo Gabriel.

Sol Codas y Marcelo Gabriel estarán presentes en el San Juan del barrio Mariscal.
Sol Codas y Marcelo Gabriel estarán presentes en el San Juan del barrio Mariscal.

A las 20:30 se hará El Baile más grande, por lo que invitan al público a sumarse a esta fiesta con trajes típicos, utilizando el sombrero pirí, la faja, el poncho o el typói.

A las 20:20 llegará al escenario Jazmín del Paraguay, seguida por el dúo Purahéi Soul, que estará en escena a las 21:00, luego de su aplaudida participación en la Copa Mundial de Fútbol cantando el himno nacional. El cierre de la fiesta estará a cargo de DJ Ata, a partir de las 22:00.

Debido a que la fiesta, que inicialmente estaba prevista para el pasado domingo 28 de junio, fue pospuesta por pronóstico de lluvias, la agrupación Néstor Ló y los Caminantes no podrá estar presente ya que se encuentra realizando su primera gira por Europa.