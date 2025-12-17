El Shopping Mariscal presentará “Raíz y Barrio”, un nuevo ícono urbano

Mañana, jueves, a las 20:00, con acceso libre y gratuito, el Shopping Mariscal va a inaugurar su mural “Raíz y Barrio”, una obra que celebra la biodiversidad urbana y la identidad cultural del Paraguay, esto en el barrio más habitable y dinámico de la capital, Asunción.

La obra fue realizada por el artista Oz Montanía, junto a su equipo de Ocho Estudio y contó con la curaduría de la reconocida artista Laura Mandelik.

Asimismo, fue inspirada en una frase de Moisés Bertoni: “Ningún pueblo de la tierra ha entregado a la ciencia médica tantas plantas medicinales como el pueblo guaraní” y por eso el mural rinde homenaje al legado botánico y a su convivencia cotidiana con la vida urbana.

“Raíz y Barrio”

El concepto “Raíz y Barrio” pone en valor los yuyos y plantas autóctonas como protagonistas del paisaje urbano, integrando especies como la Flor de la tarde, Santa Lucía, Yvyty la novia, palán palán y plumillas, representadas en proporciones surreales y de gran impacto visual.

La obra incorpora además a 17 habitantes del barrio, retratados en escenas cotidianas que refuerzan el vínculo entre comunidad, naturaleza y ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso histórico del Shopping Mariscal de impulsar el arte, la cultura y la identidad local, consolidando su rol como espacio de encuentro y referente urbano de la ciudad de Asunción.