Lizza Bogado recorre su carrera en “45 RPM”: “La música siempre fue, es y será mi tabla salvadora”

Lizza Bogado se alista a ofrecer este viernes 10 de julio un recorrido musical por cuatro décadas y media de carrera. La cantante paraguaya presentará en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), desde las 20:30, canciones propias y de otros autores que han marcado su camino.

“Cuarenta y cinco años no es un número menor. Han sido cuatro décadas y media de mucho trabajo, en algunos momentos con ciertas pausas que tuvo que ver con mi vida particular, con hechos que me sucedieron y que demandaban de mi persona. Pero nunca dejé la música, porque la música siempre fue, es y será mi tabla salvadora”, reflexionó.

La cantante y compositora afirmó hace alrededor de un año comenzó a gestar este concierto “45 revoluciones por minuto”, cuyo nombre hace alusión a que sus primeros materiales fueron en vinilo.

“Va a ser un diario contado y cantado de mi vida”, señaló la artista. Detalló que el repertorio va a estar dividido en cuatro bloques principales, pero que serán interpretados sin pausas entre uno y otro, a lo largo de unos 90 minutos.

El primer segmento será “la semilla, que va emergiendo y que tiene que ver con toda la parte folclórica”. Anticipó que iniciará el concierto cantando “Yo soy la morena”, que fue el título de su primer disco.

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Recordó que cuando empezó su carrera, a los 20 años, los jóvenes de su edad no escuchaban música folclórica. “Vengo de una familia donde mi papá era un melómano que escuchaba de todo y era muy amigo de gran parte de los músicos”, comentó.

En este sentido, recordó que por la imprenta familiar aparecían artistas como Lorenzo Leguizamón, el arpista Enrique Samaniego, así como a los integrantes de los dúos Peña-González y Quintana-Escalante.

En la segundo bloque del concierto presentará “las canciones contestatarias”, que tienen que ver con su paso “muy importante de la época de la dictadura de cantar las canciones que estaban prohibidas en ese tiempo.

“La tercera parte tiene que ver con las canciones internacionales, canciones en otros idiomas: en francés, en inglés, en portugués y en guaraní”, detalló la artista.

Explicó que decidió poner una canción en guaraní en este segmento para “darle esa importancia que tiene como idioma”.

En la cuarta parte se centrará más en su presente, con canciones propias y otras que ha realizado en colaboración con otros intérpretes. Entre estas canciones se encuentran “Un solo canto”, “Esperanza y fe”, “Flores de Asunción”, entre otras.

En este concierto, Lizza Bogado estará acompañada por el pianista Esteban Godoy, la bajista Paula Rodríguez, el guitarrista César Da Costa y el baterista Gonzalo Resquín.

Con parte de este equipo, la artista ya estuvo en Costa Rica el año pasando presentando su álbum “Laboratorio del alma”. “La verdad es que estamos todos muy contentos y muy satisfechos con este camino que hicimos. Es también una manera mía de empaparme del conocimiento de los jóvenes de hoy”, acotó.

Más de 50 países con la música paraguaya

Lizza estimó que, a lo largo de estos 45 años de carrera, llegó a recorrer más de 50 países a través de la música. Hace un par de meses estuvo en Uzbekistán, en el Asia Central, pero también llegó a Irlanda, donde estuvo siendo parte de los festejos de mayo con la comunidad paraguaya.

Afirmó que alberga la esperanza de llegar con sus canciones a los países que aún le falta conocer, pero “siempre con la alegría, con el orgullo y la responsabilidad de llevar el nombre de Paraguay y llevar nuestra bandera paraguaya”.

La cantante señaló que si bien ha cantado en otros idiomas y participado en eventos como un homenaje a José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, en México, donde estuvo acompañada por el Mariachi Juvenil de Culiacán y el Trío Azteca, de todas maneras interpretó música paraguaya.

“Yo tengo que contar también de dónde vengo, cuál es mi identidad, y cada escenario que voy pisando fuera del Paraguay es para mí una responsabilidad y un compromiso de poner mi sello Paraguay allí”, remarcó.

Destacó que Paraguay “es un país absolutamente único y esto se puede ver ahora con esta saga de telenovela entre el futbolista y la senadora”. “Nosotros somos tan particulares que nos reímos hasta de nuestras propias desgracias”, acotó.

Entre los escenarios más significativos de su carrera, Lizza Bogado rememoró al Show de las Estrellas de Jorge Barón, en la localidad colombiana de Zipaquirá donde se presentó ante un estadio lleno.

“Hicimos un show que fue multitudinario y como una especie de prueba también porque yo estaba llevando canciones que eran del Paraguay”, comentó.

También rememoró las presentaciones junto a César Cataldo en Buenos Aires, Argentina y en Brasil; en el marco del Bicentenario y en la Quinta Vergara de Viña del Mar, Chile.

“Cuando fue el festival de la OTI, para mí eso fue increíble porque jamás pensé que yo iba a ganar para ser la representante de Paraguay”, señaló Bogado, acerca del certamen realizado en 1985.

Afirmó que, tras ser seleccionada, tuvo que adelantar la fecha de su boda con el periodista Benjamín Fernández Bogado para presentarse en el festival que se realizó en España.

Así como recordó su paso por Suecia junto a John Hammarlund o por Estados Unidos con John Trudell, la cantante paraguaya también valoró sus presentaciones en los puntos más recónditos de nuestro país.

“Ver cómo la gente se esfuerza para ponerte su mejor escenario, para darte todo su cariño. Esas son cosas que no se pagan con dinero”, subrayó.

Lizza Bogado, una carrera entre el vinilo y el streaming

Ante la consulta de si tiene planes para editar sus canciones más recientes en vinilo, atendiendo al resurgimiento de este formato, la cantante afirmó que por ahora no tiene en proyecto hacerlo.

Recordó que, con el advenimiento de las plataformas digitales, se quedó con muchos ejemplares de sus álbumes en formado CD.

“Yo creo que el vinilo es quizás para un público muy minoritario todavía. Quizás voy a esperar un poquito más adelante”, expresó.

Lamentó que hoy el streaming pague un monto ínfimo a los artistas por las reproducciones de sus obras, por lo que remarcó la importancia que tiene la venta de entradas para los conciertos, cuya puesta en escena requiere de una gran inversión.

En cuanto a sus próximos planes, Bogado señaló que en el mes de septiembre tiene previsto concluir con la celebración de sus 45 años de carrera, con un concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.

A la vez, lleva adelante su productora y está armando su propio estudio de grabación, al tiempo de reanudar su taller artístico. En tanto, para el próximo año, asumirá un importante desafío junto a la actriz y directora Fátima Fernández Mercado.

Las entradas para el concierto de este viernes cuestan G. 80.000 de forma anticipada y, en puerta, G. 100.000. Se pueden adquirir al 0971 505-053. La boletería del teatro se habilitará a las 19:00 y, el acceso a la sala, a las 20:00.