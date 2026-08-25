Satan Takes A Holiday con ABC: la Reinvención del Caos y el Arte

Tras casi dos décadas de trayectoria, seis discos de estudio a sus espaldas, nominaciones en premios suecos y el honor de haber abierto para gigantes de la talla de KISS, la banda integrada por Fred Burman (voz y guitarra), Johannes Lindsjöö (bajo) y Danne McKenzie (batería) regresa al ruedo con una propuesta cargada de adrenalina y desfachatez.

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En este nuevo trabajo, se puede aprecian reversiones de todo tipo. Desde canciones de Bruce Springsteen, hasta Charli XCX, nada queda fuera del radar del trío sueco. Sin embargo, una de las mayores sorpresas del nuevo álbum reside en una versión pesada, sombría y tenebrosa de “You’re the One That I Want”, el legendario clásico de la película Grease (1978).

Un reinicio necesario y el desafío de destrozar clásicos

Lejos de ser un mero tributo convencional, este nuevo lanzamiento responde a una necesidad vital de reconexión. Fred Burman explica que, tras seis álbumes de estudio compuestos casi en su totalidad por material propio, el grupo sentía la urgencia de presionar el botón de reinicio.

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“Cuando empezamos la banda en 2006, la intención original era ser una ‘cover band’ al estilo de The Cramps o The Sonics, rindiendo tributo a los artistas en cuyos pasos íbamos. Para cuando sacamos nuestro álbum debut en 2009, ya nos habíamos volcado por completo a componer lo nuestro. Vimos este proyecto como la oportunidad perfecta para reconectarnos con esa idea inicial, y la verdad ha sido sumamente inspirador”, confiesa Burman.

Respecto al icónico tema de Grease, interpretado por Olivia Newton-John, Burman relata que la reestructuración fluyó con una velocidad asombrosa. Acostumbrado a tararear la melodía de forma pausada y anhelante en la intimidad de su casa: “en la ducha, por así decirlo”, bromea, imaginó una versión que contrastara radicalmente con la energía luminosa de la original.

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La propuesta debía ser densa, explosiva y sombría. Al compartir la visión con sus compañeros de ruta, el ensamble encajó de inmediato, convirtiéndose en una de las piezas que más disfrutan interpretar arriba y abajo del escenario.

Exploración al límite y el filo del show en vivo

Este volantazo hacia las raíces llega justo después de Satanism, un álbum que significó el punto más alto de experimentación técnica para la banda. Aquel trabajo anterior llevó al trío a explorar fronteras impensadas, incorporando banjo, mandolina, Theremín, sintetizadores e incluso incursiones en ritmos techno como en la pista ‘Feel My Love’, donde Burman abordó la paternidad y el temor a fallar como padre. Tras haber tocado ese techo de sobreproducción y autoindulgencia, el regreso a lo primitivo era el único camino lógico.

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Esa búsqueda de autenticidad se traslada de manera directa a sus aclamadas presentaciones en vivo. Para Burman, la responsabilidad ante el público que paga una entrada y elige ver a la banda en lugar de quedarse en casa es absoluta. No obstante, aclara que la meta no es calcar nota por nota lo registrado en el estudio.

“Lo que se pierde en capas de grabación e instrumentación, lo compensamos con energía, emoción y ese caos emocionante que siempre está presente en un show en vivo. Creo que para eso se va a un show de rock ’n’ roll: para presenciar ese acto de equilibrio al borde del fracaso”, reflexiona el cantante.

Dos décadas en la carretera

Al cumplir 20 años desde la fundación de la banda, el balance de Satan Takes A Holiday es de plena vigencia. Con humor, Burman admite sentirse “más viejo”, pero remarca que crearon el proyecto a los 25 años precisamente con la idea de envejecer con dignidad dentro de un género atemporal.

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Lejos de pensar en el retiro, el trío asegura sentirse más fuerte que nunca y ya proyecta el trabajo en un nuevo álbum de material original apenas termine la promoción actual.

¿El secreto para mantenerse unidos durante dos décadas sin destruirse en el intento? Para Burman la fórmula es simple pero contundente: “tragarse el orgullo, elegir bien las batallas y saber apreciar el valor de lo construido en conjunto”, dice el líder.

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Y cuando se les consulta sobre si están al tanto del panorama musical en este lado del mundo, el grupo no duda en rendirse ante el legado de Sepultura, calificándolo de “innegable”.

Además, recuerda que el baterista de la banda Danne McKenzie, estuvo de gira en la región hace algunos años con sus también compatriotas de Truckfighters y quedó impresionado con la banda brasileña de stoner rock Black Drawing Chalks, a quienes continúa escuchando hasta el día de hoy.

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¿Estás listo para escucharlos?

Si después de leer todo esto, aún no te convenciste de escucharlos, te dejo un este approach; si te gusta el rock enérgico al estilo de The Hives, Eagles of Death Metal o Danko Jones, esta banda entra directo en esa categoría. Tienen una facilidad brutal para crear guitarras gancheras. Los riffs de sus temas principales se te quedan grabados en la cabeza y estarás tarareándolos el resto del día.

Sus letras abordan temas cotidianos y clichés con sarcasmo, ironía y muchísimo humor negro, dándole un toque fresco y descarado a cada tema. En resumen, sus canciones van directo al grano, lo que los hace ideales para escuchar mientras manejas, entrenas o necesitás un subidón de adrenalina instantáneo.