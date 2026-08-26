Kany García y su emotivo reencuentro con Paraguay: “¡Qué segunda cita más HDP!”

Kany García se convirtió anoche en la primera artista en presentarse en el Gran Galpón del Puerto de Asunción, un espacio que se convertirá en un gran salón de eventos en el marco del proyecto de reconversión de la antigua terminal portuaria.

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Acompañada por seis músicos, la cantautora puertorriqueña ofreció un show de dos horas en el que demostró que no precisa de grandes artilugios para conectar con el público. Bastan sus canciones, su enérgica voz, su talento para ejecutar varios instrumentos y su gran carisma.

Una obertura con imágenes de Kany de niña marcaron la apertura de este show, que se inició con la rítmica “García”. En este viaje, la artista invitó al público a atravesar por distintas emociones y géneros musicales como la balada, el rock, el merengue, la bachata, la cumbia y más.

En “DPM” la cantante exclamó “¡Qué bonito se ve Paraguay! ¡Cómo te quiero Asunción!“, marcando el inicio de lo que sería una noche de constante interacción con la gente.

Con ritmo de cumbia llegó “Una vida buena” y luego la ranchera “La mala era yo”. “Buenas noches Asunción, buenas noches Paraguay”, saludó la cantante y señaló que siente con nuestro país una deuda que está tratando de compensar.

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Con respecto a esta gira llamada Puerta Abierta, la artista afirmó que se trata de “botar la llave” y tener “una relación sin máscaras, sin terceras personas”. En este sentido, subrayó lo interesante de las segundas citas, ya que uno sabe lo que al otro le gusta y puede vislumbrar que esta relación con el público de Paraguay “va para muchísimo más tiempo”.

Estas declaraciones sirvieron de preámbulo a “Puerta Abierta”, a la que siguió “Para siempre”, uno de sus principales éxitos.

Recordando la vez que una amiga, que acababa de divorciarse, le dio una gran lección sobre el amor propio y de mirar la soltería con otros ojos, Kany interpretó “Me quedo sola” con un ritmo bien rockero.

Luego se sentó para ejecutar el violonchelo y cantar la sentida balada “Lamento”. De ahí volvió a subir la energía con el merengue “Amor bonito”, para luego pasar a la cumbia con “Qué te vaya mal”.

García también ejecutó el cuatro venezolano para presentar “Que vuelva”, una canción que fue inspirada en las rupturas que sufrieron cuatro amigos, que luego volvieron con sus parejas.

El concierto también incorporó un momento más acústico, en el que los músicos bajaron de la tarima sobre la que se encontraban para presentar un popurrí de canciones como “Fuera de servicio”, “La siguiente”, “Confieso” y “Lo que en ti veo”, que el público acompañó cantando con fuerza.

La artista bajó del escenario, saludando al público y le dedicó un tiempo especial a una niña. Luego retornó a escena y, al piano, habló acerca de las luchas de la comunidad LGTBIQ+, antes de interpretar “Huir”.

En este sentido señaló, a partir de su propia experiencia con su pareja, que hay mucha gente que “vive sin encontrar refugio”, por lo que invitó a respetar la diversidad. “Seamos más inclusivos, más sensatos”, expresó.

Por las manos de Kany pasó después una guitarra eléctrica y cantó, acompañada por el público, “Titanic”. Bailando en escena presentó la enérgica “Gatita”, contagiando a todos los presentes.

Kany García y sus canciones para “hacer justicia”

Reflexionando sobre las relaciones a distancia, la artista buscó “hacer justicia del amor” que hace tiempo tiene con el público de Paraguay, presentando otro popurrí de canciones.

Así aparecieron la balada “Aunque sea un momento”, “Duele menos”, “Hoy ya me voy” y “Te lo agradezco”.

Luego invitó a su camarógrafo a registrar los bailes del público al compás de “Agüita e coco”, para luego invitar a la vulnerabilidad con “A la niña que fui”.

En este momento, la artista agradeció el cariño del público de Paraguay y lo vivido en este encuentro exclamando con alegría: “¡Qué segunda cita más hija de puta!“.

“La malquerida”, con un ritmo de cumbia, marcó la salida del artista y de su banda de seis músicos del escenario. Ante los aplausos y el pedido del público, volvieron para hacer bailar a todos con “La culpa”, en medio de una lluvia de papeles picados.

“Es bien loco sentirse en casa cuando no estoy en casa”, exclamó. Señalando los gestos que la llevan a conectarse con su hogar a través de una comida, una biblioteca, un rico vino.

Despidiendo esta segunda cita interpretó “Tierra mía”, una canción cargada del sonido del folclore latinoamericano, en la que evoca la historia y la identidad de Puerto Rico.

La apertura del concierto estuvo a cargo del dúo Purahéi Soul, que presentó varios temas propios como “Luna”, “Marina”, “Desapego” y el “Swing guaraní”, conquistando los aplausos del público que iba entrando al salón.