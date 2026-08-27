Las imágenes de la despedida a Ruben Rada en el Palacio Legislativo de Uruguay

Tras el fallecimiento de Rubén “El negro” Rada, una de las figuras más representativas de la música uruguaya, el gobierno de dicho país decretó duelo oficial y el pabellón nacional permanece hoy a media asta.

Desde las 14:00 y hasta las 21:00, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en Montevideo, se lleva a cabo el velatorio del artista que dio una gran notoriedad internacional al candombe.

La Academia Latina de la Grabación, a través de sus redes sociales, lamentó el fallecimiento de Rada y lo recordó como “una figura esencial de la música uruguaya y latinoamericana”.

“Honrado con el Premio a la Excelencia Musical en 2011, Rada llevó el candombe a nuevos caminos, fusionándolo con distintos géneros y dejando una huella que trascendió fronteras y generaciones. Su música, creatividad y legado permanecerán como parte de la historia musical de nuestra región”, añade el comunicado.

Hasta el velatorio llegó la actriz uruguaya Natalia Oreiro, acompañada por su pareja, el músico argentino Ricardo Mollo.

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“El legado es inmenso porque no solo que el candombe es una música nacional para este país, sino que él la fusionó con una cantidad de cosas y le dio estatura y la universalizó”, afirmó la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, quien también asistió al funeral, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que Rada “deja una señal de comunión a través del arte”.