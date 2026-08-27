Música
27 de agosto de 2026 a la - 18:08

Las imágenes de la despedida a Ruben Rada en el Palacio Legislativo de Uruguay

MONTEVIDEO (URUGUAY), 27/08/2026.- Personas asisten al velatorio del músico Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya, quien murió este miércoles a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía, este jueves en el Palacio Legislativo de Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez
MONTEVIDEO (URUGUAY), 27/08/2026.- Personas asisten al velatorio del músico Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya, quien murió este miércoles a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía, este jueves en el Palacio Legislativo de Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez

Rubén Rada, el reconocido músico uruguayo que falleció ayer a los 83 años, está siendo velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay. Una importante cantidad de personas se congregó a despedir a esta importante figura del candombe.

Tras el fallecimiento de Rubén “El negro” Rada, una de las figuras más representativas de la música uruguaya, el gobierno de dicho país decretó duelo oficial y el pabellón nacional permanece hoy a media asta.

Desde las 14:00 y hasta las 21:00, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en Montevideo, se lleva a cabo el velatorio del artista que dio una gran notoriedad internacional al candombe.

Seguidores de Rubén Rada forman fila para despedirlo en el Palacio Legislativo de Uruguay.
Seguidores de Rubén Rada forman fila para despedirlo en el Palacio Legislativo de Uruguay.

La Academia Latina de la Grabación, a través de sus redes sociales, lamentó el fallecimiento de Rada y lo recordó como “una figura esencial de la música uruguaya y latinoamericana”.

“Honrado con el Premio a la Excelencia Musical en 2011, Rada llevó el candombe a nuevos caminos, fusionándolo con distintos géneros y dejando una huella que trascendió fronteras y generaciones. Su música, creatividad y legado permanecerán como parte de la historia musical de nuestra región”, añade el comunicado.

Hasta el velatorio llegó la actriz uruguaya Natalia Oreiro, acompañada por su pareja, el músico argentino Ricardo Mollo.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo llegando al Palacio Legislativo de Uruguay para despedir a Rubén Rada.
Natalia Oreiro y Ricardo Mollo llegando al Palacio Legislativo de Uruguay para despedir a Rubén Rada.

“El legado es inmenso porque no solo que el candombe es una música nacional para este país, sino que él la fusionó con una cantidad de cosas y le dio estatura y la universalizó”, afirmó la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, quien también asistió al funeral, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La gente acompaña cantando y bailando candombe el funeral de Rubén Rada en Uruguay.
La gente acompaña cantando y bailando candombe el funeral de Rubén Rada en Uruguay.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que Rada “deja una señal de comunión a través del arte”.

La viuda de Rubén Rada, Patricia Jodara Leizerovich, arregla flores y fotos sobre el féretro del músico.
La viuda de Rubén Rada, Patricia Jodara Leizerovich, arregla flores y fotos sobre el féretro del músico.
Flores y botellas de vino son depositados en honor a Rubén Rada durante el funeral que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo.
Flores y botellas de vino son depositados en honor a Rubén Rada durante el funeral que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo.