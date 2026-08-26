Murió Rubén Rada, el rey del candombe, a los 83 años

A los 83 años de edad, falleció este miércoles el entrañable músico, compositor y percusionista uruguayo Ruben “Negro” Rada, uno de los referentes más trascendentales y queridos de la cultura rioplatense. El legendario artista se encontraba internado en un sanatorio de Montevideo desde hacía un mes batallando contra las complicaciones de una neumonía bilateral.

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Su familia confirmó la triste noticia a través de sus canales oficiales. “Ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada”, compartieron.

Su legado que revolucionó la música

Afectado por la tuberculosis a muy temprana edad, Rada debió abandonar su sueño de ser futbolista para volcar toda su energía en los tambores y el canto. Con el paso de los años, su genio creativo revolucionó la escena musical al fusionar los ritmos afro-uruguayos del candombe con el rock, el jazz, la murga y el pop.

Fue pieza clave en agrupaciones míticas que redefinieron el mapa musical de la región, como El Kinto, pionera del candombe beat junto a Eduardo Mateo, Tótem, Opa y S.O.S. Como solista, construyó una carrera monumental con más de treinta discos de estudio publicados, inmortalizando himnos populares como “Las Manzanas” o “Cha-cha, muchacha”, y llevando la bandera de la identidad afrorioplatense por escenarios de todo el mundo.

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Su figura trascendió la música gracias a su inconfundible carisma, su sentido del humor y un arrastre popular que lo llevó con éxito a la televisión en ficciones y programas de talentos. Mantuvo una vitalidad creativa envidiable hasta sus últimos días: a los 83 años continuaba grabando ciclos musicales en plataformas digitales y alistaba un espectáculo de reencuentro con sus antiguos compañeros de ruta para homenajear el repertorio de Tótem.

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Su vínculo imborrable con el público paraguayo

El legado de Ruben Rada mantuvo siempre una conexión viva y afectuosa con el Paraguay. En los últimos años, su versatilidad para entrelazar raíces musicales lo llevó a colaborar con referentes de la música paraguaya. Un ejemplo se dio en el álbum Ndaipóri Frontera, publicado por la agrupación paraguaya Néstor Ló y Los Caminantes, donde el maestro uruguayo unió su inconfundible voz con el talento local en una celebración del folclore y la hermandad latinoamericana.

La partida física del “Negro” Rada deja un vacío gigante en los escenarios del Mercosur, pero consolida un patrimonio sonoro inmortal.