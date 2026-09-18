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18 de septiembre de 2026 a la - 14:42

Estela Asilvera reúne 25 poemas en “Ovillo, la taza rota y otros poemas”

Presentación del Poemario OVILLO, LA TAZA ROTA Y OTROS POEMAS de Estela Asilvera
Portada del nuevo poemario de Estela Asilvera, el cual será presentado este viernes.Gentileza

La escritora paraguaya Estela Asilvera presentará este viernes 18 su nuevo poemario, “Ovillo, la taza rota y otros poemas”, una obra compuesta por 25 textos organizados en cuatro espacios poéticos. El encuentro será en Arte con Aroma Café, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
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La escritora paraguaya Estela Asilvera presentará este viernes 18 de setiembre su nuevo poemario, “Ovillo, la taza rota y otros poemas”. La actividad se realizará a las 18:00 horas en Arte con Aroma Café, ubicado sobre Humaitá y Colón, con acceso libre y gratuito.

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El libro reúne 25 poemas distribuidos en cuatro espacios: “Pytãngýgui”; “Patria/Diamante”; “Promesa/Itaju” y “Ára sunu/Zafiro”. Entre los textos que integran la obra se encuentran “De lo rojo, quiero”, “Mientras te pienso”, “Siguen cantando”, “Ovillo” y “Sembrar”, entre otros.

La publicación cuenta con textos a modo de prólogo de las escritoras Cilia Romero, Norma Flores Allende Benítez y Luz Saldívar. Romero, además, estuvo a cargo de la portada, concebida a partir de la imagen del hilo como elemento asociado a la existencia, la memoria, las ausencias y los vínculos.

Norma Flores Allende Benítez describe el poemario como “una obra atravesada por imágenes y distintas formas de sentir y estar en el mundo”, mientras que Luz Saldívar destaca en sus palabras preliminares “la madurez de la propuesta y una voz poética consolidada”.

Mujer con gafas y cabello corto, vestida con blusa azul y chaleco negro, leyendo un libro grande en una biblioteca tranquila.
Estela Asilvera presentará este viernes su nuevo poemario.

Asilvera nació en Asunción en 1975 y es poeta, cuentista, novelista, docente y gestora cultural. Es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y trabaja en el Ministerio de Educación y Ciencias. También es especialista en Didáctica Universitaria y forma parte de Ediciones del Nautilus, la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), la Asociación de Escritores y Artistas del Noveno Departamento Paraguarí y la Red Agroecológica.

La presentación de “Ovillo, la taza rota y otros poemas” contará así con la presencia de su autora y tendrá lugar en un espacio dedicado al encuentro en torno a la literatura y la creación. La publicación es editada por Ediciones del Nautilus, editorial que trabaja con autores paraguayos y propone acompañar cada libro desde su diseño hasta su materialidad.