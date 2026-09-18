Estela Asilvera reúne 25 poemas en “Ovillo, la taza rota y otros poemas”

La escritora paraguaya Estela Asilvera presentará este viernes 18 de setiembre su nuevo poemario, “Ovillo, la taza rota y otros poemas”. La actividad se realizará a las 18:00 horas en Arte con Aroma Café, ubicado sobre Humaitá y Colón, con acceso libre y gratuito.

Lea más: Convocan al Premio MIRÁ de Arte Contemporáneo, con un galardón de G. 15 millones

El libro reúne 25 poemas distribuidos en cuatro espacios: “Pytãngýgui”; “Patria/Diamante”; “Promesa/Itaju” y “Ára sunu/Zafiro”. Entre los textos que integran la obra se encuentran “De lo rojo, quiero”, “Mientras te pienso”, “Siguen cantando”, “Ovillo” y “Sembrar”, entre otros.

La publicación cuenta con textos a modo de prólogo de las escritoras Cilia Romero, Norma Flores Allende Benítez y Luz Saldívar. Romero, además, estuvo a cargo de la portada, concebida a partir de la imagen del hilo como elemento asociado a la existencia, la memoria, las ausencias y los vínculos.

Norma Flores Allende Benítez describe el poemario como “una obra atravesada por imágenes y distintas formas de sentir y estar en el mundo”, mientras que Luz Saldívar destaca en sus palabras preliminares “la madurez de la propuesta y una voz poética consolidada”.

Asilvera nació en Asunción en 1975 y es poeta, cuentista, novelista, docente y gestora cultural. Es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y trabaja en el Ministerio de Educación y Ciencias. También es especialista en Didáctica Universitaria y forma parte de Ediciones del Nautilus, la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), la Asociación de Escritores y Artistas del Noveno Departamento Paraguarí y la Red Agroecológica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presentación de “Ovillo, la taza rota y otros poemas” contará así con la presencia de su autora y tendrá lugar en un espacio dedicado al encuentro en torno a la literatura y la creación. La publicación es editada por Ediciones del Nautilus, editorial que trabaja con autores paraguayos y propone acompañar cada libro desde su diseño hasta su materialidad.