Ed Sheeran actuó en Filadelfia entre protestas y caída de los precios de las entradas

Las entradas para el concierto del cantautor británico Ed Sheeran el sábado 19 de septiembre en el Lincoln Financial Field bajaron hasta USD 37.50, una enorme disminución respecto al precio inicial de USD 100.

La bajada de precio coincidió con un notable aumento en el número de entradas disponibles para el concierto del sábado, que, según TickPick, subió a más del doble (un 54%) entre el martes y el viernes.

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Sheeran aprovechó el micrófono para decir unas palabras durante la actuación en el Lincoln Financial Field. “Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”, afirmó.

También se pronunció sobre el artista irlandés Aaron Rowe, la banda danesa Lukas Graham, el productor y músico Finneas Eilish y el grupo de folk irlandés Beoga, que abandonaron la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino. “Cuando mis amigos se retiraron, pensé: ¿Como voy a mantener el espectáculo?“.

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“Llamé a una amiga que es una persona estupenda con la que estuve de gira el año pasado y le dije: ¿te subirías al escenario conmigo? Y dijo que sí. Le pregunté si tenía amigos músicos y dijo que sí. Y han tenido tres días para aprenderse estas canciones. Y aceptaron salir al escenario sabiendo que el mundo podría odiarlos también a ellos por subirse al escenario conmigo".

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Fue la primera actuación de Sheeran desde que el rapero Macklemore resultó expulsado de la gira debido a sus opiniones propalestinas, que expresó públicamente durante su presentación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a principios de este mes.

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Grupos de manifestantes también se movilizaron frente al local del concierto en protesta contra esa expulsión, que calificaron de censura, y en solidaridad con el pueblo palestino.