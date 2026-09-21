Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la música también marcará presencia en Odesur

Un show de artistas que componen la nueva escena argentina será un atractivo en el Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos 2026 en el Escenario 1, ubicado en el Parque del Sur.

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El Fan Fest de los Odesur vivirá uno de sus momentos más altos en el Escenario 1, ubicado en el Parque del Sur, con un festival de música en vivo que promete celebrar el espíritu de integración regional.

El punto de encuentro de la marea deportiva se vestirá de fiesta para recibir una variada grilla de artistas. La propuesta musical estará encabezada por SER, la agrupación tres veces nominada a los Premios Gardel que llega en pleno auge tras pasar por multitudinarios escenarios nacionales y continentales. Junto a ellos, la jornada contará con las presentaciones de Bándalos Chinos, Vale Acevedo (quien se hizo viral en nuestro país por su versión de Recuerdos de Ypacarai) y Nuestro Romance, completando una noche clave dentro de las actividades paralelas del evento suramericano.

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Música, deporte y celebración continental

El Fan Fest se ha consolidado como el espacio donde el público y las delegaciones de los diferentes países comparten la energía de la competencia desde una perspectiva festiva y relajada. En ese contexto, la banda SER aportará su característica fusión de pop, reggae y ritmos latinos.

La agrupación llega a los Juegos Suramericanos tras adelantar la primavera ante más de 100.000 personas en Carlos Paz y en pleno lanzamiento de “Sola”, su reciente corte grabado en vivo junto a DMIX (guitarrista de Los Cafres) y bajo la producción artística de Diego “Chapa” Blanco (Los Pericos).

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Con un repertorio cargado de energía y espíritu festivo, la grilla musical de esta noche busca acompañar el ritmo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia integral donde la pasión por el deporte y el entretenimiento se cruzan en un solo lugar.

La cita es esta noche en el Parque del Sur, con acceso libre para disfrutar del clima festivo que rodea a la máxima cita deportiva de la región.