Cruzando fronteras: una conversación con Lita Pérez Cáceres

El número 36 (primavera de 2026) de Inter-Lignes, revista semestral de la Facultad de Letras del Institut Catholique de Toulouse, incluye un estudio del profesor José Antonio Navarro sobre la narrativa de Josefina Pla y Lita Pérez Cáceres, una entrevista de Lita Pérez Cáceres a la docente y crítica literaria Teresa Méndez Faith y la traducción al francés de «Una historia de amor en el cuartito azul», relato de Lita Pérez Cáceres incluido en su libro Locas de amor y otros cuentos (2025) y publicado originalmente en febrero de 2024 en El Suplemento Cultural.

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Aprovechamos la noticia para conversar con la periodista y escritora, que accedió amablemente a recibirnos.

Tu novela Mestiza (2023) recoge la historia de una huelga que terminó con una matanza de obreros en Paraguay a comienzos del siglo XX. Háblanos de la Masacre de Puerto Pinasco y de por qué decidiste recordarla.

El hecho histórico fue la huelga de los hacheros de una empresa taninera de Puerto Pinasco, la International Products Corporation (IPC), que reivindicaron su derecho a mejores condiciones de trabajo y a mejores salarios y a comprar sus alimentos en los comercios que ellos eligieran. La empresa, de capital norteamericano, obligaba a los obreros a cobrar en vales, que solo se podían canjear en las proveedurías de la misma taninera, donde los productos básicos se vendían a precios inflados, siempre más caros que en los otros comercios, y se les descontaba del sueldo el valor de la compra, lo que les impedía salir de la deuda perpetua.

En ese momento era presidente del Paraguay Eligio Ayala, y el vicepresidente de la International Products Corporation era Eusebio Ayala. El vice de la empresa estaba en el norte, y cuando vio que los huelguistas no se rendirían pidió refuerzos al presidente de la nación. A fin de aplastar la rebeldía de los hacheros, liderados por un obrero de apellido Castaño, Eligio Ayala envió a un destacamento militar desde Concepción para que terminase con ellos. El resultado fue de varios huelguistas muertos y sus familias expulsadas de Puerto Pinasco, embarcadas a la fuerza rumbo a Asunción.

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La prensa no publicó nada porque el gobierno negó el conflicto. El vicepresidente de la empresa, Eusebio Ayala, dijo que solo fue un desorden provocado por un anarquista.

Hablando de mezclar realidad y ficción, en estos días uno de los personajes de Mestiza (2022), el lingüista ucraniano Igor Protsenko, ha llevado (en la vida real) ese libro del que forma parte a un Congreso en Riga, junto con dos novelas más de autores paraguayos, uno de ellos Augusto Roa Bastos, si no me equivoco...

No, no te equivocas. También lleva la novela El invierno de Gunter, de Juan Manuel Marcos, Protsenko es un reconocido filólogo y traductor y un estudioso de nuestro bilingüismo. Hablará de eso en la capital de Letonia.

Es decir que convertiste a una persona real, el profesor Protsenko, en un personaje de novela que ahora se vengará escapando de las páginas de tu libro para trepar a un avión y llevarlo a Riga, donde podrá demostrar de modo irrefutable que él no es una ficción.

No creo que el profesor Protsenko tenga ánimos de venganza. Él vino a Paraguay habiendo leído Yo El Supremo y El invierno de Gunter, y ahora que nos conoce más sabe que mi intención fue buena.

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En realidad, en la Universidad del Norte he conocido a tres personas que me ayudaron a difundir mi obra: Alain Saint-Saëns, historiador y escritor francés, gracias a quien se incluyó un cuento de mi autoría en una antología publicada en la República de Togo, África; el profesor Protsenko, que tradujo y publicó mi libro Cuentos del 47 y de la dictadura en Ucrania y en Moscú y que ahora lleva una novela mía a Riga; y el doctor José Antonio Alonso Navarro, quien me puso en contacto con la doctora Marie-Christine Seguin, profesora del Instituto Católico de Toulouse y directora de la revista Inter-Lignes de esta institución.

Revista que acaba de publicar, traducido al francés, tu cuento «Una historia de amor en el cuartito azul», que, por cierto, apareció por vez primera en (momento cholulo) las páginas de este suplemento…

Ese cuento de mi autoría apareció por primerísima vez en El Suplemento Cultural en febrero de 2024, y posteriormente fue incluido en mi libro Locas de amor (2025). Ahora aparece en francés en la revista de la carrera de Letras del Instituto Católico de Toulouse.

Ante lo aquí conversado, ¿qué garantía tenemos quienes hablamos contigo (como en este momento está haciendo un servidor) de que existimos en la vida real y no somos personajes de alguna de tus novelas o cuentos?

Esa es la duda existencial que tendrán que dilucidar mis personajes, y dentro de pocos años será un honor para ellos haber vivido en mis paginas.

*Lita Pérez Cáceres (Asunción, 1940) es escritora y periodista. Ha trabajado en los diarios Noticias, ABC Color, Hoy y La Nación, entre otros, ha conducido programas de radio en las emisoras Ñandutí y Chaco Boreal y ha publicado María Magdalena María (Intercontinental, 1997), Encaje secreto (Intercontinental, 2002), Cuentos del 47 y de la dictadura (Criterio, 2008), Cartas de amor y otros cuentos (Fausto, 2010; Premio Roque Gaona de la Sociedad de Escritores del Paraguay), Circo Desolación (Servilibro, 2012), Sueños a la intemperie (Servilibro, 2016), Mestiza (Servilibro, 2023), Cartas a Fernando (Fausto, 2024) y Locas de amor (Fausto, 2025), entre otros libros.