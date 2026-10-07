Murió “Piero”, la voz que cantaba “Es un buen tipo mi viejo”

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, señala el mensaje publicado por su entorno. La familia y sus amigos también agradecieron las muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia y despidieron al artista con un “Buen viaje querido Piero”.

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Según informó el diario argentino La Nación, Piero se encontraba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano de Buenos Aires y falleció durante la mañana de este miércoles. Otros medios de la región también reportaron el fallecimiento y señalaron que el cantante atravesaba un delicado estado de salud.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, y se radicó en Argentina junto a su familia cuando tenía tres años. Sus primeros pasos como cantante fueron durante la década de 1960 y debutó en televisión en 1964. En 1968 conoció al escritor y periodista José Tcherkaski, con quien conformó una dupla creativa responsable de varios de sus principales éxitos.

Uno de los momentos centrales de su carrera llegó con “Mi viejo”, canción publicada en 1969 cuya letra fue escrita por Tcherkaski y cuya música compuso Piero. El tema se convirtió en uno de sus mayores éxitos y trascendió las fronteras argentinas. De acuerdo con la Fundación Konex, la canción llegó a ser grabada en más de 500 versiones. Piero también desarrolló una marcada faceta vinculada a la canción social, especialmente durante la década de 1970, con obras como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Coplas de mi país” y “Que se vayan ellos”.

Su carrera incluyó además un período de exilio político durante la última dictadura argentina. Tras su regreso al país, continuó editando discos y presentándose en distintos escenarios de América Latina. A lo largo de su trayectoria publicó más de 25 discos y realizó miles de conciertos; también creó la Fundación Buenas Ondas, dedicada a proyectos vinculados con la niñez. Su repertorio quedó asociado a distintas generaciones de oyentes y a una etapa de la canción popular latinoamericana en la que la música funcionó también como espacio para abordar temas sociales y humanos.