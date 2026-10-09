El Ateneo Paraguayo rescata obra clave sobre Domenico Zipoli

Publicada originalmente en 1941, esta obra marcó un hito sin precedentes al demostrar por primera vez que el prestigioso organista romano que desapareció del escenario europeo hacia 1716 y el “hermano Domingo Zipoli”, quien reapareció en los registros de las Misiones jesuíticas de Córdoba y el Paraguay, eran la misma persona. La hipótesis de Ayestarán, posteriormente respaldada por hallazgos documentales y partituras, cambió de manera radical la comprensión del barroco colonial en la región.

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El lanzamiento, que estará a cargo del músico e historiador Manuel Martínez Domínguez, conmemora una doble efeméride: el tricentenario del fallecimiento del compositor jesuita y el sexagésimo aniversario de la muerte de Ayestarán.

Concierto barroco y exposición bibliográfica

El evento que se llevará a cabo en la noche de este viernes 9 de octubre en el local del Ateneo Paraguayo, ubicado en Nuestra Señora de la Asunción 820 casi Humaitá del microcentro asunceno, incluirá un concierto de música barroca misional bajo la dirección del maestro Stefano Pavetti desde el clavecín.

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El repertorio estará integrado por obras sacras e instrumentales de Zipoli —incluyendo piezas de sus Sonate de Intavolatura—, composiciones contemporáneas de la época y una sonata chiquitana de autor anónimo. Acompañarán en escena la soprano Evelyn Carreras, el barítono Juan Ángel Monzón, y los flautistas Rocío Cáceres y Álvaro Morel Aquino. El acceso es libre y gratuito.

De forma complementaria, los asistentes podrán recorrer una muestra bibliográfica del archivo y biblioteca del Ateneo Paraguayo. La exposición exhibirá recortes de prensa de los años 50 sobre conciertos históricos con repertorio de Zipoli, partituras originales, libros de época y la colección completa del sacerdote y musicólogo polaco Piotr Nawrot, referente mundial en el rescate de la música misional.