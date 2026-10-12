Lolo Morales: el músico y streamer que tocará en Paraguay y es pariente de un mundialista con la albirroja

Santiago Morales es mejor conocido en plataformas digitales como Lolo Morales o Rageylo. Tiene alrededor de 180.000 oyentes mensuales en Spotify y realiza transmisiones en vivo que promedian entre 1.000 y 3.000 espectadores en simultáneo. Este joven bonaerense prepara su llegada al país para presentar su último trabajo titulado Zara, el próximo sábado 21 de noviembre de 2026, a las 20:00, en el Centro Cultural 9017 (Dr. Victorio Curiel esq. San Lorenzo 1432, San Lorenzo).

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Una historia familiar albirroja

Nacido el 8 de mayo de 2004 en Buenos Aires, es hijo de Ángel “Matute” Morales, mediocampista que jugó en equipos como la Sampdoria en Italia, Racing Club de Argentina y en el Cruz Azul de México. En este último equipo, compartió plantel con José Saturnino Cardozo para disputar la final de la Copa Libertadores 2001. Al ser hijo del “Matute”, por ende es sobrino de Carlos Morales Santos, el enganche que disputó el mundial de Francia 1998 con la Selección Paraguaya de Fútbol.

¿Quién era Carlos Morales Santos?

Apodado “Jairo”, Carlos Leonardo Morales Santos nació en Asunción el 11 de abril de 1968 y es el hermano mayor del papá de Lolo. Surgido futbolísticamente en Guaraní en 1985, Morales Santos desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol argentino donde vistió las camisetas de clubes como Independiente, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Newell’s Old Boys, Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

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Morales Santos integró el plantel de la Albirroja que disputó el campeonato del mundo 1998, dirigido por Paulo César Carpegiani y tuvo acción oficial en el debut de Paraguay frente a Bulgaria (0-0) en Montpellier.

También tuvo pasos por la Universidad de Chile y el Tampico Madero de México antes de su retiro profesional en 2006. Tras colgar los botines, continuó ligado al deporte como director técnico principalmente en equipos del ascenso argentino.

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El nene quería otra cosa

A pesar de crecer en un entorno futbolero, Santiago sintió desde pequeño mayor atracción por jugar en línea y por la música electrónica. Influenciado por productores como Skrillex o David Guetta, comenzó a explorar de forma autodidacta la creación musical desde una computadora.

Sus primeros contenidos en internet consistieron en videos de gameplays grabados desde su celular. En 2019, con 15 años, inició transmisiones de manera formal en Twitch bajo el nick lolomorales. En esa plataforma, logró acumular más de 290.000 seguidores. Durante esa etapa integró la “Kelogang”, un colectivo de creadores dedicado a transmisiones de Minecraft.

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Después vino la música

En 2020 lanzó su primer corte experimental titulado “9 a.m. mirando Cartoon”. Lo que comenzó como un proyecto humorístico derivó en incursiones en el trap y el hyperpop, participando ese mismo año en el sencillo “Monster Remix” junto a Bardero e Isman.

A finales de 2021, hizo un paréntesis en sus transmisiones habituales para priorizar la producción musical. El 22 de septiembre de 2022 actuó como telonero de Dillom en Buenos Aires y a partir de ahí, comenzó un circuito de presentaciones en vivo.

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En 2023 publicó su primer álbum de estudio, titulado Soulhem, con una búsqueda orientada al hyperpop y el trap. En paralelo, retomó las transmisiones en vivo bajo la identidad de Rageylo.

El millón de reproducciones

El lanzamiento de “A tu modo” en 2024 representó su mayor alcance en plataformas de streaming, superando el millón de reproducciones en Spotify. Durante ese año también participó como diseñador y modelo para la marca de indumentaria In the Woods.

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A finales de 2024 mudó sus transmisiones en directo de Twitch a Kick, donde alcanzó un pico máximo registrado de 12.000 espectadores en simultáneo y sostiene récords que superan las 200 horas de transmisión al mes.

Con lanzamientos recientes como Joseo Exclusive Club y un canal en YouTube que supera las 60.000 suscripciones, Lolo Morales se alista para su primera presentación en territorio paraguayo con su nuevo disco Zara. Las entradas están a la venta a través de Passline a G. 50.000.