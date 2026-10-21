El baterista Víctor S. Morel reúne a destacados músicos en una noche de latin jazz

Sacramento Brewing Co. se convertirá en escenario de una noche dedicada al latin jazz con Víctor S. Morel y Los Latin Amibops, en una presentación que reunirá a músicos de la escena nacional e internacional. La propuesta tendrá como invitado al percusionista venezolano Javier Kotaroo, quien compartirá la base rítmica con Morel.

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El ensamble estará integrado también por Bruno Muñoz en saxofón, Víctor Scura en teclados, Juanpa Giménez en bajo y el trompetista venezolano Jonathan Piñero. El repertorio recorrerá obras de referentes universales del latin jazz, con arreglos contemporáneos y composiciones de autores paraguayos, en un diálogo entre las raíces del jazz afrocubano y la identidad musical local.

“El latin jazz tiene una energía única que conecta de inmediato con la gente”, señaló Morel sobre la propuesta, que busca reunir la riqueza rítmica de la música latinoamericana con la improvisación característica del jazz. El acceso al concierto será libre y gratuito. Para reservar mesas, los interesados pueden comunicarse con Sacramento al número +595971405014.