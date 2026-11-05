Choppfest 2026: Independencia se prepara para dos noches de cerveza, música y tradición alemana.

La ciudad de Independencia, departamento de Guairá, se prepara para una nueva edición de la Choppfest, una de las celebraciones populares más convocantes de la región. La fiesta, que combina cerveza, gastronomía y espectáculos musicales, alcanzará este año su edición número 47 y se desarrollará durante dos jornadas en el predio del Club Deportivo Alemán.

La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre con la denominada Fiesta Tradicional, mientras que el sábado 7 tendrá lugar la Fiesta Grande, con una programación musical más amplia y dos escenarios en simultáneo. En ambas fechas, la apertura de portones está prevista para las 18:00.

La grilla del sábado tendrá como principal atractivo a la banda argentina La Mosca, reconocida por su repertorio de ska y rock. También se presentarán agrupaciones nacionales como Kchiporros, Onda Rapai, Talento de Barrio y Escuchá, además de otros artistas y DJ que animarán la fiesta hasta la madrugada.

La primera noche tendrá una propuesta centrada en las expresiones musicales de la colectividad alemana y los grupos tradicionales. Desde las 19:00 actuarán Blasmusik Independencia y, posteriormente, Musikkapelle Krugzell. También se presentará el elenco de danzas Tanzgruppe Die Goldsterne, antes de la actuación de K’necus y el cierre a cargo de DJ Boti Ferreira junto a DJ Tero.

Para el sábado, el escenario principal recibirá desde las 20:00 al DJ residente Joselo Fois. Luego se sucederán las presentaciones de Mfolk, Onda Rapai, Talento de Barrio y Kchiporros, hasta llegar al espectáculo de La Mosca, previsto para la 01:00. La programación continuará con Frank DJ, Baby Ragga, Escuchá y el cierre nuevamente con Joselo Fois.

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En paralelo, el segundo escenario ofrecerá una programación propia, con la participación de Blasmusik Independencia, Musikkapelle Krugzell y Tanzgruppe Die Goldsterne. También actuarán K’necus, The Kilks y Dreamer’s, además de las intervenciones de DJ Boti Ferreira, DJ Tero y DJ Show Carlos Pereira.

Para esta edición, la comisión organizadora anunció la habilitación de estacionamiento gratuito, con capacidad para más de 10.000 vehículos. También se establecieron circuitos de circulación para facilitar el ingreso y evitar la congestión en los alrededores del recinto.

Quienes lleguen por el sector norte podrán utilizar el Acceso Tilinski, mientras que también estarán disponibles los trayectos por Planta Urbana y el Acceso Melgarejo, previsto como una vía alternativa para distribuir el tránsito durante las horas de mayor concurrencia.

Las entradas anticipadas se comercializan a través de la plataforma Ticketea. El acceso general para el viernes tiene un costo de G. 50.000, mientras que la entrada en preventa para el sábado cuesta G. 150.000. También está disponible el abono denominado Combo Finde Choppfest, que permite ingresar a ambas jornadas por G. 180.000.

Casi medio siglo de tradición alemana

La Choppfest tiene una historia que se remonta a 1977, cuando integrantes del Club Deportivo Alemán organizaron la primera edición como un encuentro de camaradería entre socios, familiares y miembros de la colectividad alemana. La propuesta estaba inspirada en las tradicionales fiestas cerveceras de Alemania y buscaba mantener vivas las costumbres heredadas de los inmigrantes establecidos en la zona.

Con el paso de los años, aquella reunión de carácter social fue creciendo hasta convertirse en un festival abierto a toda la comunidad, con visitantes procedentes de distintos puntos del país. La incorporación de artistas nacionales e internacionales, espacios bailables y una oferta gastronómica más amplia contribuyó a consolidar su convocatoria.

La gastronomía constituye uno de los componentes centrales de la celebración. Entre las propuestas tradicionales se encuentran platos de origen alemán como el Bratwurst, el Eisbein y el chucrut, además de panes, tortas y otras preparaciones típicas. Estas opciones conviven con comidas paraguayas y reflejan la fusión cultural característica de Independencia.

Además de su dimensión cultural y recreativa, el evento representa un movimiento económico importante para el distrito. La llegada de visitantes incrementa la demanda de alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios, generando oportunidades para hoteles, posadas, restaurantes, comercios, emprendedores y trabajadores temporales.