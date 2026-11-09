De las telenovelas a Mozart: los conciertos de orquesta de esta semana

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), bajo la dirección del maestro José Miguel Echeverría, presentará el séptimo concierto de su ciclo “Sinfonía divertida en los barrios de Asunción”. La cita será este martes 10 de noviembre, a las 20:00, en la Escuela Solar de Artigas, ubicada en la intersección de las avenidas Primer Presidente y Artigas. El acceso será libre y gratuito.

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La propuesta está dirigida a públicos de todas las edades y combina obras del repertorio académico con música paraguaya y momentos de participación. En esta ocasión, actuarán como solistas integrantes de la propia orquesta: Néstor Barreto y Vicente Vera, en trompetas; Marcos Lucena, Victoria Cáceres, Anahí Marecos, Benjamín Marecos, Félix Marecos y Mónica Lucena, en arpa paraguaya. También participará el cantante Hugo Valenzuela. Durante el concierto, niños del público serán invitados a sumarse a algunas de las interpretaciones.

El programa incluirá un segmento especial dedicado al centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, con las canciones “Mi guitarra y mi voz” y “Bajo el cielo del Paraguay”. También se escucharán piezas como “Danza eslava Nº 1”, de Antonín Dvořák; el “Vals” del ballet “Coppélia”, de Léo Delibes; “Caturi Abente”, de Prudencio Giménez; “Cholí”, de José Asunción Flores; “Spanish Flea”, de Julius Wechter, y “Pájaro campana”, de Félix Pérez Cardozo.

La Banda de Músicos de la Policía propone una “Noche de telenovelas”

También este martes 10, a las 20:00, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane recibirá el último concierto de temporada de la Banda de Músicos de la Policía Nacional, titulado “Noche de telenovelas”. Acceso libre y gratuito.

La presentación propone un recorrido musical por canciones que acompañaron algunas de las ficciones televisivas más recordadas, como “Salomé”, “Marimar”, “El clon” y “Betty, la fea”, entre otras. La noche reunirá música y recuerdos asociados a historias que tuvieron amplia llegada al público.

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El espectáculo contará con las actuaciones de Laura Machuca, Jazmín del Paraguay y Salvador García, además de otros invitados. La dirección estará a cargo del subcomisario Óscar Barreto.

La OCMA cierra su temporada con un concierto dedicado a Mozart

Por su parte, la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) ofrecerá su concierto de clausura de temporada 2026 el miércoles 11 de noviembre, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Echeverría, la presentación tendrá como protagonista a Wolfgang Amadeus Mozart, conocido desde niño por sus extraordinarias aptitudes musicales. El acceso será libre y gratuito.

La pianista Viviana Matschulat participará como solista en este programa, que reunirá tres obras del compositor austríaco: el “Rondo alla turca”, el “Concierto n.º 23 en la mayor” y la “Sinfonía n.º 40 en sol menor”.

La presentación contará además con músicos invitados: Víctor Aguilar, en viola; Alcides Acosta y César Duarte, en corno, y Rubén Darío Jara, en clarinete.

Nacida en Asunción, Matschulat desarrolló buena parte de su formación académica en Brasil, donde obtuvo una licenciatura, una maestría y un doctorado en Música por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Su trayectoria incluye actuaciones como solista junto a distintas orquestas paraguayas y una actividad que combina la interpretación, la docencia y la investigación musical. Actualmente reside en Foz do Iguaçu, donde trabaja como pianista, músico de cámara y profesora.

La ONAMP presenta a los talentos de su propia orquesta

La Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP), bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez, ofrecerá este viernes 13 de noviembre el concierto “Talentos de la ONAMP”, como parte del ciclo “El Puerto Suena”. La presentación será a las 19:00 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto, con acceso libre y gratuito, sujeto a la capacidad del recinto.

La propuesta tendrá como protagonistas a integrantes de la formación orquestal, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades musicales en una presentación que forma parte de este ciclo.