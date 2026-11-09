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Música
09 de noviembre de 2026 - 16:11

“Flores para ellas”: recordarán repatriación del creador de la guarania con lanzamiento de libro

Portada del libro 'Flores para ellas' de Techi Cusmanich, con fondo naranja y un rostro humano estilizado.
La autora Techi Cusmanich lanza su libro 'Flores para ellas', destacando las voces de mujeres en torno al creador de la guarania.Gentileza

“Flores para ellas” se titula el libro de Techi Cusmanich que será presentado este miércoles 11. La fecha coincidirá con el 35 aniversario de la repatriación de los restos de José Asunción Flores al Paraguay.

Por ABC Color
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En “Flores para ellas”, Techi Cusmanich busca retratar el lado femenino de la guarania, la creación del compositor paraguayo José Asunción Flores, a través de la narrativa de once mujeres.

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El libro será presentado este miércoles 11 a las 19:00 en la Biblioteca Municipal “Augusto Roa Bastos” del Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant). La presentación estará a cargo de Elizabeth Duré y participará el Conjunto Folclórico de la Banda de la Policía.

“Escogí el 11/11 porque se cumplen 35 años de la repatriación de José Asunción Flores, para rendirle un homenaje a su regreso a su amada patria de tierra roja con aroma de jazmines y naranjos”, señaló la autora.

Detalló además que el libro reúne anécdotas vinculadas a Flores y sus obras, a través de mujeres que lo conocieron personalmente. También están los testimonios de otras que se vincularon con el compositor a través de su legado.

Las mujeres protagonistas del libro “Flores para ellas”

Las protagonistas de este libro son Delicia Villagra, filóloga y lingüista, egresada de la Universidad Patricio Lumumba de la URSS y Doctora en Letras por la Universidad de París VIII; Celsa Ramírez, arpista y activista por los Derechos Humanos; Eva Abente, esposa de don Carlos Federico Abente y amiga de José Asunción Flores.

También está Margaret Brandt, nieta del pianista Alfredo Brant que integró el trío que estrenó la primera guarania; Zulma Romero, hija del poeta Elvio Romero, entrañable amigo de Flores; Esperanza Ortiz, hija del compositor Demetrio Ortiz; y Diana Mendoza, hija de Óscar Mendoza “El cantor de la guarania”; y María de la Paz Rivarola, arquitecta e hija de Gilberto Rivarola, amigo y albacea de la obra de Flores.

“Todas ellas nos cuentan sus vivencias con José Asunción Flores y sumamos a tres mujeres más jóvenes que, aunque no tuvieron la dicha de conocerlo personalmente, lo hicieron a través de su legado y lo tomaron como buque insignia para honrar su memoria y seguir sus pasos”, indicó Cusmanich.

José Asunción Flores plaza guarania homenaje
Tras su repatriación, los restos de José Asunción Flores reposan en la Plaza José Asunción Flores- Manuel Ortiz Guerrero, junto al arroyo Mburicaó.

Destacó que una de ellas es la diseñadora Celeste Prieto, nominada al Latin Grammy por su trabajo junto a Berta Rojas, quien no podrá estar presente en el acto porque viaja a Estados Unidos para la premiación.

Las otras protagonistas del material son la cantante Daisy Lombardo, quien antes de dedicarse al tango, se dedicó al folclore; y Ana Benítez, culturóloga paraguaya graduada en Rusia.

“Todas ellas aportaron relatos, historias, memorias, emociones, juegos, olores, admiración, reconocimiento y tantas cosas más que nos conmovieron”, sostuvo la autora del libro.

Agregó que en el proceso de realización de este libro se sintió “acompañada y arropada” por Christian Kent, como editor general; Celeste Prieto, en la dirección de arte y diseño; Eulo García, en la revisión y corrección de estilo y María Verónica Cusmanich, en las colaboraciones en Buenos Aires. La impresión del material se realizó en la editorial Arandurã.

La actividad cuenta con los auspicios de la Fundación Itaú y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), así como el apoyo de la Sociedad Filarmónica de Asunción y el Colectivo Cultural Créeme. La entrada será libre y gratuita, hasta completar aforo.

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