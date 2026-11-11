Latin Grammy 2026: ¿contra quiénes compite “La huella de las cuerdas”, de Berta Rojas, en sus tres nominaciones?

En el marco de la Semana Latin Grammy, que se desarrolla en Las Vegas, Rojas y Prieto continúan participando de las actividades y ya recibieron sus respectivas medallas de nominadas. La compositora Elodie Bouny también forma parte de este reconocimiento, por la obra “Tríptico Sudamericano”, incluida en el disco de la guitarrista.

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Los resultados de las tres categorías se conocerán este jueves 12 de noviembre durante la Latin Grammy Premiere. Aunque las candidaturas están vinculadas a un mismo álbum, cada una reconoce un trabajo diferente: la interpretación y producción instrumental de Rojas, la composición de Bouny y el concepto visual desarrollado por Prieto.

Mejor Álbum Instrumental: cuatro producciones compiten con Berta Rojas

En la categoría Mejor Álbum Instrumental, “La huella de las cuerdas” se medirá con otras cuatro producciones. Los nominados son “Peregrino”, de Yamandu Costa y Hermanos Saboya; “NOVA”, de Hamilton de Holanda, Salomão Soares y Thiago Rabello; “Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol. 1: Flautas”, de Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta; y “A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole”, de Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro y Yainer Horta.

La candidatura de Rojas se vincula con un proyecto que explora las diferentes tradiciones de instrumentos de cuerda de América Latina, a través de colaboraciones con músicos de distintos países.

Mejor Obra/Composición Clásica: ¿quiénes compiten con Élodie Bouny?

Otra de las nominaciones del proyecto corresponde a “Tríptico Sudamericano”, composición de Elodie Bouny incluida en “La huella de las cuerdas”. La compositora competirá con Richard Scofano, por “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”; Gonzalo Grau, por “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra”; Tania León, por “Raices (Origins) - Live”; y Gabriela Ortiz, por “Yanga”.

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Bouny es guitarrista y compositora. Nació en Caracas, Venezuela, hija de madre boliviana y padre francés, y creció en París, donde realizó sus estudios de guitarra clásica. Posteriormente desarrolló una parte importante de su trayectoria en Brasil, país con el que mantiene un fuerte vínculo cultural y al que se refiere como su lugar afectivo. Su trabajo abarca la composición, los arreglos y la orquestación, con obras para guitarra, música de cámara, formaciones sinfónicas y ópera.

En el álbum de Rojas, “Tríptico Sudamericano” propone un diálogo musical entre la guitarra clásica y otros instrumentos de cuerda de la región. La obra incluye las participaciones de Federico Tarazona en el charango, Jorge Glem en el cuatro venezolano y Pedro Franco en la mandolina, en una composición concebida para guitarra y orquesta de cámara.

Mejor Diseño de Empaque: los otros trabajos nominados junto a Celeste Prieto

La tercera candidatura es a Mejor Diseño de Empaque y reconoce el trabajo de la diseñadora paraguaya Celeste Prieto, responsable del concepto visual y editorial de “La huella de las cuerdas”.

En esta categoría, Prieto competirá con Dawn Baillie, por el diseño de “Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario)”; Belén Aguilera, María Blaya Miralles y Alberto Cárdenas, por “Anela”; Nicolas Fervenza, por “Florece En El Caos”, del grupo uruguayo No Te Va Gustar; y Justo Javier Benedetto, Milo J y Adrián Romero, por “La Vida Era Más Corta”, del artista argentino Milo J.

A diferencia de las categorías musicales, esta distinción reconoce a los directores de arte responsables del diseño de los empaques discográficos. En el caso del proyecto paraguayo, la propuesta tiene formato de libro-arte e incluye un vinilo de 180 gramos, fotografías, textos y tecnología de realidad aumentada en 3D, que permite explorar visualmente los instrumentos y acercarse a sus sonidos.

Latin Grammy 2026: los principales nominados y favoritos

Más allá de las categorías en las que participa el proyecto paraguayo, la edición 2026 reúne a figuras de distintos géneros y generaciones de la música latina. Entre los nombres destacados aparecen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler, Ca7riel y Paco Amoroso, Silvana Estrada, Mon Laferte, Anitta, Carín León y Milo J.

En Grabación del Año figuran canciones como “Ha Ha”, de Ca7riel y Paco Amoroso; “¿Cómo Se Ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “Coleccionando Heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; y “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia.

Por su parte, Álbum del Año reúne producciones como “EQUILIBRIVM”, de Anitta; “FREE SPIRITS”, de Ca7riel y Paco Amoroso; “Taracá”, de Jorge Drexler; “Vendrán Suaves Lluvias”, de Silvana Estrada; “Tropicoqueta”, de Karol G; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “MUDA”, de Carín León; “La Vida Era Más Corta”, de Milo J; “¿Dónde Es El After?”, de Rawayana, y “LUX (Complete Works)”, de Rosalía.

En Canción del Año también aparecen nombres como Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Karol G, Ca7riel y Paco Amoroso, Rosalía y Milo J. Mientras que en Mejor Nuevo Artista la lista incluye a Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

En cuanto al número de candidaturas, el productor y compositor Edgar Barrera encabeza la lista con diez nominaciones. Le siguen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y Ca7riel y Paco Amoroso, con siete cada uno; Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis; y Milo J, con cinco.