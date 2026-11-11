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Música
11 de noviembre de 2026 - 18:23

Latin Grammy 2026: ¿contra quiénes compite “La huella de las cuerdas”, de Berta Rojas, en sus tres nominaciones?

Mujer de pie con vestido negro floral y medallón dorado, mirando a la cámara en un ambiente de premiación.
Berta Rojas recibió su medalla como nominada a los Latin Grammy 2026, por su álbum “La huella de las cuerdas”, que compite en la categoría Mejor Álbum Instrumental.Gentileza

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con el álbum “La huella de las cuerdas”, de la guitarrista paraguaya Berta Rojas, nominado en tres categorías. ¿Contra quiénes compite el proyecto y quiénes son los responsables de las distintas candidaturas?

Por Mavi Martínez
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En el marco de la Semana Latin Grammy, que se desarrolla en Las Vegas, Rojas y Prieto continúan participando de las actividades y ya recibieron sus respectivas medallas de nominadas. La compositora Elodie Bouny también forma parte de este reconocimiento, por la obra “Tríptico Sudamericano”, incluida en el disco de la guitarrista.

Lea más: Berta Rojas en los Latin Grammy 2026: horarios y dónde ver desde Paraguay

Los resultados de las tres categorías se conocerán este jueves 12 de noviembre durante la Latin Grammy Premiere. Aunque las candidaturas están vinculadas a un mismo álbum, cada una reconoce un trabajo diferente: la interpretación y producción instrumental de Rojas, la composición de Bouny y el concepto visual desarrollado por Prieto.

Mujer de cabello rizado y canoso en traje negro brillante, en un entorno decorado con arte colorido.
La diseñadora paraguaya Celeste Prieto también recibió su medalla de nominada por el diseño de empaque de “La huella de las cuerdas”.

Mejor Álbum Instrumental: cuatro producciones compiten con Berta Rojas

En la categoría Mejor Álbum Instrumental, “La huella de las cuerdas” se medirá con otras cuatro producciones. Los nominados son “Peregrino”, de Yamandu Costa y Hermanos Saboya; “NOVA”, de Hamilton de Holanda, Salomão Soares y Thiago Rabello; “Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol. 1: Flautas”, de Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta; y “A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole”, de Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro y Yainer Horta.

La candidatura de Rojas se vincula con un proyecto que explora las diferentes tradiciones de instrumentos de cuerda de América Latina, a través de colaboraciones con músicos de distintos países.

Grupo de músicos sonrientes, algunos con guitarras y un arpa, disfrutando en un entorno natural y animado durante el evento.
Músicos de distintos países que participaron en “La huella de las cuerdas”, el proyecto de Berta Rojas dedicado a explorar la diversidad de instrumentos de cuerda de América Latina.

Mejor Obra/Composición Clásica: ¿quiénes compiten con Élodie Bouny?

Otra de las nominaciones del proyecto corresponde a “Tríptico Sudamericano”, composición de Elodie Bouny incluida en “La huella de las cuerdas”. La compositora competirá con Richard Scofano, por “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”; Gonzalo Grau, por “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra”; Tania León, por “Raices (Origins) - Live”; y Gabriela Ortiz, por “Yanga”.

Bouny es guitarrista y compositora. Nació en Caracas, Venezuela, hija de madre boliviana y padre francés, y creció en París, donde realizó sus estudios de guitarra clásica. Posteriormente desarrolló una parte importante de su trayectoria en Brasil, país con el que mantiene un fuerte vínculo cultural y al que se refiere como su lugar afectivo. Su trabajo abarca la composición, los arreglos y la orquestación, con obras para guitarra, música de cámara, formaciones sinfónicas y ópera.

En el álbum de Rojas, “Tríptico Sudamericano” propone un diálogo musical entre la guitarra clásica y otros instrumentos de cuerda de la región. La obra incluye las participaciones de Federico Tarazona en el charango, Jorge Glem en el cuatro venezolano y Pedro Franco en la mandolina, en una composición concebida para guitarra y orquesta de cámara.

Elodie Bouny
Elodie Bouny está nominada a los Latin Grammy por “Tríptico Sudamericano”, obra incluida en el álbum de Berta Rojas.

Mejor Diseño de Empaque: los otros trabajos nominados junto a Celeste Prieto

La tercera candidatura es a Mejor Diseño de Empaque y reconoce el trabajo de la diseñadora paraguaya Celeste Prieto, responsable del concepto visual y editorial de “La huella de las cuerdas”.

En esta categoría, Prieto competirá con Dawn Baillie, por el diseño de “Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario)”; Belén Aguilera, María Blaya Miralles y Alberto Cárdenas, por “Anela”; Nicolas Fervenza, por “Florece En El Caos”, del grupo uruguayo No Te Va Gustar; y Justo Javier Benedetto, Milo J y Adrián Romero, por “La Vida Era Más Corta”, del artista argentino Milo J.

A diferencia de las categorías musicales, esta distinción reconoce a los directores de arte responsables del diseño de los empaques discográficos. En el caso del proyecto paraguayo, la propuesta tiene formato de libro-arte e incluye un vinilo de 180 gramos, fotografías, textos y tecnología de realidad aumentada en 3D, que permite explorar visualmente los instrumentos y acercarse a sus sonidos.

Mano sostiene un teléfono móvil mostrando una guitarra en realidad aumentada, sobre una página de un libro abierto.
El libro-arte de “La huella de las cuerdas” incorpora tecnología de realidad aumentada que permite explorar en 3D los instrumentos musicales protagonistas del proyecto.

Latin Grammy 2026: los principales nominados y favoritos

Más allá de las categorías en las que participa el proyecto paraguayo, la edición 2026 reúne a figuras de distintos géneros y generaciones de la música latina. Entre los nombres destacados aparecen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler, Ca7riel y Paco Amoroso, Silvana Estrada, Mon Laferte, Anitta, Carín León y Milo J.

En Grabación del Año figuran canciones como “Ha Ha”, de Ca7riel y Paco Amoroso; “¿Cómo Se Ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estrada; “Coleccionando Heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; y “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia.

Por su parte, Álbum del Año reúne producciones como “EQUILIBRIVM”, de Anitta; “FREE SPIRITS”, de Ca7riel y Paco Amoroso; “Taracá”, de Jorge Drexler; “Vendrán Suaves Lluvias”, de Silvana Estrada; “Tropicoqueta”, de Karol G; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “MUDA”, de Carín León; “La Vida Era Más Corta”, de Milo J; “¿Dónde Es El After?”, de Rawayana, y “LUX (Complete Works)”, de Rosalía.

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso suma siete nominaciones en los Latin Grammy 2026, entre ellas las principales categorías de la premiación.
El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso suma siete nominaciones en los Latin Grammy 2026, entre ellas las principales categorías de la premiación.

En Canción del Año también aparecen nombres como Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Karol G, Ca7riel y Paco Amoroso, Rosalía y Milo J. Mientras que en Mejor Nuevo Artista la lista incluye a Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

En cuanto al número de candidaturas, el productor y compositor Edgar Barrera encabeza la lista con diez nominaciones. Le siguen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y Ca7riel y Paco Amoroso, con siete cada uno; Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis; y Milo J, con cinco.

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