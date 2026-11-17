El Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) no estaba colmado, aunque quienes llegaron acompañaron con atención y calidez cada momento de la presentación. En escena, el nivel del ensamble era asombroso: precisión, potencia, complicidad y una capacidad de escucha que hacía que cada instrumento encontrara su lugar sin perder personalidad. Una formación con la solvencia necesaria para pararse en cualquiera de los grandes escenarios del jazz mundial.

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La primera señal llegó con los acordes de “Rhapsody in Blue”, de George Gershwin, en un arreglo de Palito Miranda y adaptación de Bruno Muñoz. La interpretación fue arrolladora. La energía que desplegó el Ensamble Palito Miranda desde el inicio del concierto fue suficiente para comprender que aquella no sería una noche de música contenida. Los vientos volaban, el piano respondía con una soltura deslumbrante y el público, que no tardó en dejarse llevar, aplaudía espontáneamente. Había entusiasmo y emoción.

Luego llegó “Danzón for Kill”, de Óscar Aldama, con arreglo de Hilario Durán. El ritmo bajó, pero no la intensidad. La conversación entre los vientos, particularmente entre trompeta y trombón, aportó uno de los primeros momentos de complicidad sonora de la noche.

Antes de continuar, el baterista y director del ensamble, Víctor S. Morel, compartió algunas palabras sobre el sentido de este encuentro. “Más que un repertorio, es hacer memoria viva sobre uno de los grandes músicos nacionales”, expresó. Remigio Pereira, recordó, fue para muchos un maestro, colega, compañero de vida y un músico con quien compartieron años de creación. La presentación también permitiría escuchar un adelanto del tercer álbum discográfico de la agrupación, dedicado íntegramente a su obra.

De una generación a otra

El siguiente tramo comenzó con “Cholí”, de José Asunción Flores, en un arreglo de Remigio Pereira y adaptación de Bruno Muñoz. Morel recordó la profunda admiración que el homenajeado sentía por Flores. Escuchar aquella composición desde la perspectiva musical de Pereira fue también una forma de acercarse a sus intereses, sus influencias y su manera de dialogar con la música paraguaya.

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Luego llegó uno de los momentos más íntimos de la velada: “Song for Belén”, composición original de Remigio dedicada a su hija, con arreglo de Germán Lema. La interpretación tuvo otra temperatura. Después de la intensidad de los primeros temas, la música abrió un espacio para la contemplación. Fue imposible no dejarse llevar por la carga afectiva de una obra que, más allá de su construcción musical, guardaba una historia personal.

Con “Marina”, de Pedro Martínez, en arreglo de Aníbal Seminario, volvió a aparecer otra dimensión de Pereira: su admiración por la música paraguaya y su interés por impulsar las composiciones de otros autores nacionales. Morel recordó que, lamentablemente, el maestro no siempre tuvo la oportunidad de mostrar sus propias creaciones durante su vida, más allá de algunos arreglos vinculados a Palito Miranda y a la Orquesta Sinfónica Nacional. Una de las razones por las que este proyecto discográfico adquiere especial importancia.

La noche continuó con “Bossa for E”, de Remigio Pereira, en arreglo de Paulo Malheiros. La interpretación fue sublime, con una riqueza de matices que permitió apreciar nuevamente la amplitud de su universo musical. Morel trazó una conexión entre las tradiciones de las banditas koygua y la sonoridad de los conjuntos de vientos de Nueva Orleans, dos mundos que también pueden encontrarse y dialogar a través del jazz.

Después llegó “Rohenoita”, de Carlos Centurión, que transformó el escenario en una verdadera fiesta. En ese punto, Morel recordó la historia del CCPA como espacio fundamental para el desarrollo del jazz en Paraguay. Allí se fundó el Jazz Club y también la primera orquesta institucional de jazz, que tuvo a Remigio Pereira como director. Varios músicos guardan un vínculo especial con ese lugar, donde comenzaron sus recorridos profesionales.

El repertorio avanzó finalmente hacia “Pacholí”, de Eladio Martínez, con arreglo de Óscar Aldama. La interpretación volvió a poner de manifiesto la maestría del grupo y su capacidad para tomar materiales de distintas procedencias y llevarlos hacia un lenguaje propio, sin perder de vista sus raíces.

Una herencia que sigue viva

En todo sentido, lo más emotivo de este homenaje estuvo en lo que sucedía alrededor de las interpretaciones.

En el escenario había músicos que compartieron con Remigio Pereira y Palito Miranda, personas que conocieron de cerca sus búsquedas y su trabajo, pero también artistas que fueron sus alumnos o que llegaron a ellos desde la admiración. Distintas generaciones reunidas alrededor de una misma necesidad: aprender, continuar y mantener viva una música que merece seguir circulando.

Lo gratamente conmovedor en esa transmisión del conocimiento es ese contagio de la curiosidad y las ganas de seguir estudiando. Porque un legado artístico no se preserva únicamente guardando partituras, recordando nombres o repitiendo anécdotas, sino que también se sostiene cuando alguien toma lo aprendido, lo hace propio, lo transforma y lo comparte con otros.

Y es aquí donde el trabajo del Ensamble Palito Miranda adquiere un valor especial. Pensando en que tanto Palito Miranda como Remigio Pereira fueron músicos de viento, escuchar hoy a esta sección de vientos resulta particularmente significativo. Bruno Muñoz en saxo tenor, Oliver Duarte en saxo alto, Marcelo Díaz en saxo barítono, Gustavo Pedersen en trombón y Jonathan Piñero en trompeta demostraron una solvencia extraordinaria. Junto a ellos, la base formada por Víctor Morel en batería y dirección, Tato Zilli en bajo eléctrico y Víctor Scura en piano sostuvo con precisión y personalidad cada momento del repertorio.

El ensamble está afiladísimo. No se trata solamente de reunir buenos instrumentistas, sino de construir una identidad colectiva en la que cada integrante escucha, responde y aporta. Hay un conocimiento notable del lenguaje que están trabajando, pero también una evidente alegría por hacerlo, y eso llega al público.

En días complejos para Paraguay, cuando sobran motivos para la preocupación y no siempre resulta sencillo encontrar espacios de encuentro, una noche como esta también adquiere otro significado. No porque la música pueda borrar lo que sucede afuera, sino porque nos recuerda que todavía existen lugares donde se construye, se comparte y se proyecta algo en común.

Finalmente queda una certeza: Remigio Pereira y Palito Miranda dejaron mucho más que obras. Dejaron conocimiento, inquietudes y caminos abiertos. Y al escuchar a estos músicos continuar ese recorrido, es posible decir que los vientos están en buenas manos. Hay salud, hay presente y, sobre todo, hay futuro.