La banda encarnacena Circo Vinilo lanzó una nueva canción junto con un videoclip rodado en el Paseo de los Teros de la capital de Itapúa, bajo la dirección y realización de Lucas Guerrero, de Oikota Producciones.

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En tanto, la producción musical, mezcla y masterización de esta nueva canción estuvieron a cargo de Fernando Quintana. El arte de tapa para este lanzamiento fue diseñado por Cristian Barbosa.

El desafío de las composiciones propias

Con este estreno, el grupo continúa consolidando su catálogo de composiciones propias, un recorrido que también incluye colaboraciones e hitos particulares como el himno oficial de los Juegos de Playa y un jingle creado para la muestra cultural Agrodinámica.

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“Amándote” ya se encuentra disponible en Spotify, YouTube Music, Apple Music y otras plataformas de streaming, además de contar con su video oficial en YouTube.